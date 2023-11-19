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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

انتخابات الرئاسة.. رحلات للجالية المصرية بالسعودية للبعيدين عن لجان الاقتراع

ارشيفية
ارشيفية

أكد المهندس أحمد علي حسن، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية و رئيس الجالية المصرية بجدة، أنه منذ بداية وانطلاق الحملة الرئاسية للمرشح عبد الفتاح السيسي وهم يحثون أبناء الجالية المصرية بالخارج على المشاركة الفعالة لعملية التصويت.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلته ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على شاشة الحياة، أن السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة التقت الجالية المصرية منذ يومين، وتناقشوا حول العديد من المقترحات، أهمها حث أبناء الجالية على المشاركة بالانتخابات الرئاسية، منوها بأن الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية تعتبر أكبر جالية موجودة بالخارج وتتخطى الـ 3 مليون مصري.

وأشار "حسن"، إلى أن أكبر تمركز للجالية المصرية بمنطقتي جدة والرياض، لافتا إلى أنهم بالتنسيق مع جميع الجاليات المصرية بالسعودية سيقومون لأول مرة بتنظيم رحلات لأبناء الجالية البعيدين على لجان الاقتراع.

أماكن التصويت بالسعودية

ونوه، بأن مناطق التصويت بالسعودية هما لجنتان، إحداهما في الرياض بـ حي السفارات، والأخرى في القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية بجدة في حي الروضة، مؤكدا أن هناك دعم لوجيستي للعملية الانتخابية، وهناك شباب متطوعة لتنظيم العملية الانتخابية.  

الجالية المصرية الحملة الرئاسية عبد الفتاح السيسي الهجرة الانتخابات الرئاسية السعودية لجان الاقتراع

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