البيت الأبيض: لا اتفاق بين إسرائيل وحماس إلى الآن

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الأحد، عن متحدث باسم البيت الأبيض قوله إن إسرائيل وحماس لم تعقدان صفقة حتى الآن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الأسرى.

وقال المتحدث: "لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بعد لكننا نعمل بجدية على إنجازه".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت أن إسرائيل والولايات المتحدة وحماس تقترب من التوصل إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال المحتجزين كأسرى في غزة، مقابل وقف القتال لمدة خمسة أيام، قائلةً إن "عملية الإفراج، التي يمكن أن تبدأ في غضون الأيام القليلة المقبلة إلا في حال ظهور عقبات في اللحظة الأخيرة، يمكن أن تؤدي إلى أول توقف مستدام للصراع في غزة.

وقالت الصحيفة إنه "بموجب شروط الاتفاق التفصيلي المؤلف من ست صفحات، ستقوم جميع أطراف النزاع بتجميد العمليات القتالية لمدة خمسة أيام على الأقل، بينما يتم إطلاق سراح 50 رهينة أو أكثر من إجمالي 239 رهينة على دفعات كل 24 ساعة، وسيتم استخدام القدرات الجوية بمراقبة الحركة على الأرض لمراقبة التوقف".

وأشارت "واشنطن بوست" إلى أنه تم "وضع الخطوط العريضة للصفقة خلال أسابيع من المحادثات في الدوحة، قطر بين إسرائيل والولايات المتحدة وحماس، التي يمثلها بشكل غير مباشر وسطاء قطريون، وفقا لدبلوماسيين عرب وغيرهم، لكن ما زال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على وقف هجومها على غزة بشكل مؤقت، بشرط أن تكون الظروف مناسبة".