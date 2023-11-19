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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: جيش الاحتلال يفصل شمال غزة عن باقي قطاع.. فيديو

غزة
غزة

قال العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، إن هناك أكثر من 200 جثة إسرائيلية متفحمة خلال هجوم حماس يوم 7 أكتوبر على حفلة إسرائيلية، وحتى الآن جاري التحقيق بشأنها من خلال الإبلاغ عن المفقودين.

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وأضاف العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي، خلال حواره عبر فضائية "أون إي": "إسرائيل تحاول حاليا اكتشاف هوية الجثث، وهذا ما جعل الشرطة تجري تحقيقا شاملا في القضية لأن شرطة إسرائيل لا تتبع وزير الداخلية بل هي مستقلة تماما".

 

وأردف: “كان هناك ارتباك كبير وفشل كبير لمجموعة العمليات العسكرية في الدفاع عن الجانب الإسرائيلي مما أدى لقيام القوات الجوية الإٍسرائيلية طبقا للبلاغات التي قدمت من الشاباك الإسرائيلي قبل أن تقدم من الجيش بطلب دعم جوي لإنقاذ المشاركين في حفل تزامنا مع عيد العرش اليهودي وكان آخر يوم في العيد”.

 

واسترسل العميد محمود محي الدين، الباحث السياسي في الأمن الإقليمي: "الجيش الإسرائيلي استطاع أن يفصل شمال غزة عن باقي قطاع الوسط والجنوب".
 


 

غزة

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