بالغناء والموسيقي.. مارينا عاطف تبتكر طريقة مميزة لتدريس مادتي التاريخ والجغرافيا

أكدت مارينا عاطف، مدرسة التاريخ والجغرافيا، أنها عملت على التدريس للطلاب بطريقة مبتكرة، وهي استخدام الغناء والموسيقى، مشيرة إلى أن مهنة التدريس لايستطيع البعض أدائها، لأنه يمارس المهنة بشكل روتيني، لذا الطالب لا يستطيع الإستيعاب.

وقالت مارينا عاطف، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “لميس سلامة”، إن موهبة الغناء والتلحين لديها جعلتها تنجح في توصيل المعلومة للطالب، معلقة "أقوم بالنزول لمستوى عقل الطالب حتى يستطيع فهم المحتوى.

أكون سعيدة

وتابعت مدرسة التاريخ والجغرافيا، أنها تعمل على شرح الدرس بشكل مبسط في البداية، معلقة: "أنا بعتبر نفسي بذاكر مع الطالب"، وعندما تصل المعلومة للطالب أكون سعيدة.

