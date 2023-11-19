عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد تحذيرات من أمطار وسيول.. رفع درجة الاستعداد بالمحافظات تحسباً لموجة الطقس السيئ

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ والرياح المثيرة للأتربة، وسقوط الأمطار التي تتعرض لها المحافظات خلال الـ ٢٤ ساعة القادمة،  وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظات والسواحل الشمالية اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال  الفترة الحالية بتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء فضلًا عن وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض فى درجات الحرارة.

وكلف وزير التنمية المحلية غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتنسيق المستمر مع غرف عمليات المحافظات، للتدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء في هذا الشأن لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وتلقى اللواء هشام آمنة ، تقريراً  اليوم من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول متابعة جهود المحافظات والاجراءات والاستعدادات التى أتخذتها لمواجهة عدم الاستقرار في الطقس والرياح الشديدة التي تتعرض لها العديد من المحافظات.
 

وأشار التقرير الي أنه في محافظة الاسكندرية قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، كما وجه الشريف برفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظة مع المتابعة الآنية داخل غرفة الأزمات والطوارىء، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري تجنبًا لحدوث أي مشكلات نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية ، 

وأهابت محافظة الإسكندرية بالسادة ‏المواطنين توخي الحذر ‏في القيادة أثناء هطول الأمطار ، وتقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر ، تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم  ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم وضع السيارات تحت الأشجار أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.


وأوضح تقرير غرفة العمليات أنه في محافظة مطروح قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية حرصا على سلامة الطلاب، وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة،  الاستعدادات اللازمة لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على مدن مطروح، مع رفع درجة الاستعداد وتأهب وجاهزية جميع الجهات المعنية بالمحافظة وتعاونها في جهود إزالة وسحب اى تراكمات  مياه أمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية ، وذلك بالتعاون بين مدن ومراكز المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والصحة والإسعاف وشركة الكهرباء، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وكذلك الجاهزية لسحب أى تراكمات مياه أمطار على الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية، و بالشوارع الداخلية ، كما اتخذت المحافظة اجراءاتها  لمنع خروج اليخوت والتنبيه علي رؤساء الشواطئ بقطع التيار الكهربائي في رخص الاشغالات حرصاً على سلامة المواطنين والممتلكات.
 

كما أشار تقرير الغرفة الي انه في محافظ كفرالشيخ أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، توقف حركة الملاحة والصيد بميناء البرلس وفي مياه البحر المتوسط بنطاق المحافظة، من اليوم الأحد ولحين تحسن الأحوال الجوية، وذلك طبقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتعرض شمال البلاد لموجة من الطقس السيئ حيث تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط والتى تؤدي لإضطراب حركة الملاحة البحرية وتتساقط الأمطار المتوسطة والغزيرة وقد تصل في شدتها إلى رعدية، غداً الأحد.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع تبعيات التغيرات المناخية المحتملة التي تشهدها المحافظة، و‎رفع درجة الاستعداد بأجهزة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر، مشدداً بمواصلة جهود صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة واستخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار، ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

كما أضاف تقرير غرفة العمليات الذي تلقاه الوزير أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة  تتابع جهود الوحدات المحلية بمركز ومدينة بسيون بالغربية فيما يخص رفع نواتج الامطار اولا باول وسط اجواء ممطره ، تزامنا مع تعرض المحافظة لموجه من عدم استقرار الاحوال الجوية، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى وحتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء  وشركة مياه الشرب وشركة الكهرباء على مدار ٢٤ ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي ٱثار ناتجة.

وقد قامت المحافظة بنشر سيارات ومعدات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار، لسرعة الانتهاء من الأعمال، لتيسير حركة المارة بالشوارع وخاصة أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددًا مستمراً من المواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس والمواقف.

 

الأرصاد الجوية التنمية المحلية درجة الإستعداد المحافظات موجة الطقس السيئ هشام امنة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

تحرك في أسعار الذهب بفعل تزايد القلق.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

ترشيحاتنا

حقيقة تفاوض الأهلي مع عطية الله وإعارة طاهر وحمزة علاء

واشنطن بوست: الاتفاق بين الاحتلال والولايات المتحدة والمقاومة بشأن الأسرى بات قريبا

روسيا تباغت كييف بطائرات مسيرة لليلة الثانية على التوالي

شهيدان بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة الأوروبي في خان يونس

قرار عاجل ضد مسئول تغذية ماكينات صرف الأموال بشركة شهيرة

بطلي تنفخي.. شاهد| إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثير وجريء.. شاهد فستان إليسا في موسم الرياض يثير جدل السوشيال ميديا

بطلي تنفخي.. شاهد| إطلالة رضوي الشربيني تشعل السوشيال ميديا

من أمريكا الوسطى.. تعرف على الفائزة بلقب ملكة جمال الكون لعام 2023

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

فيديو

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

أنا مش متناقض.. عالم أبراج : الجوزاء برج مظلوم وهذا يوم سعده

مفاجأة عثر عليها الاحتلال بمواقع الحرب.. اكتشاف سر بقاء جنود القسا.م فترات طويلة دون طعام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ