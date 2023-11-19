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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: نستقبل يوميا 50 حالة من الأطفال المصابين في غزة

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار أن الدولة المصرية تستقبل يوميا في المتوسط من 40 إلى 50 حالة للأطفال الفلسطينيين المصابين في قطاع غزة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .


وقال عبدالغفار - في مداخلة هاتفية مع برنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري - "نحن نستقبل يوميا في المتوسط من 40 إلى 50 حالة..تقريبا نحن نتحدث عن 39% من الأعداد التي تم استقبالها حتى الآن من الأطفال سواء كانوا مصابين نتيجة القصف الإسرائيلي أو المصابين بالأورام ويصعب علاجهم في غزة"، مؤكدا أن مصر لم تستقبل فقط الأطفال، ولكنها استقبلت أيضا النساء وكبار السن .


وأشار إلى تواجد أكثر من 35 سيارة إسعاف مجهزة بأوكسجين وحضانات متنقلة على معبر رفح الحدودي، لإنقاذ الأطفال الخدج الفلسطينيين والتعامل مع حالتهم على الفور. 


وأوضح عبدالغفار أن أغلب الحالات المصابة تحتاج للتعامل مع أكثر من تخصص طبي جراحي سواء العظام أو المخ والأعصاب والتجميل أو الحروق بالإضافة إلى الرعاية المركزة، فحجم الإصابات معقد للغاية ويصعب وصفه .

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