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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات عاجلة لوزارة التعليم بشأن "الغياب من المدارس"

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات وقرارات عاجلة  لجميع المدارس  ، تنص على ضرورة الانتهاء من تسجيل الغياب الإلكتروني الأسبوعي لجميع الطلاب المقيدين ، وذلك في التوقيتات المحددة أسبوعياً من خلال الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدارس المقصرة في تنفيد ذلك مع قيام المديرية التعليمية بالمتابعة الدورية لتنفيذ ما ورد مع اعتبار الأمر هام وعاجل جداً وتحت رعايتكم الشخصية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ان هذه الاجراءات تأتي فى إطار حرص الوزارة على ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالى،  وتنفيداً لما ورد بالكتب الدورية الصادرة من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التشديد على انتظام الطلاب بالمدارس وضرورة التسجيل الإلكتروني لغياب الطلاب، والحاقا لخطاب  رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم المرسل لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني الصادر بتاريخ 12 نوفمبر الجاري

تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية في الإسكندرية 

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا رسميا منذ قليل ، أعلنت خلاله أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، تعطيل الدراسة اليوم الأحد 19 نوفمبر بجميع المدارس (الحكومية والخاصة) والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

 

وبالتزامن مع إصدار قرار تعليق الدراسة في المدارس اليوم ، أصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5 ٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية اليوم الأحد 19 نوفمبر، مشدداً على أنه يستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية المختلفة.

 

وأكد محافظ الإسكندرية يأتي قرار تعليق الدراسة في المدارس غداً ، في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

تعليق الدراسة في المدارس غداً في مطروح

وفي محافظة مطروح أيضا ، قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تعطيل الدراسة اليوم الأحد بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية .

وأكد محافظ مطروح في بيان رسمي له ، أن قرار تعليق الدراسة في المدارس اليوم  ، يأتي حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وذلك نظرا لتوقعات الأرصاد الجوية بأن تشهد محافظة مطروح والسواحل الشمالية غدا الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اقتراب المنخفض الجوي، وبدء السحب في التشكل علي أقصى الساحل الغربي يصاحبها سقوط الأمطار عند مطروح والسلوم ومن المتوقع أن تشمل باقي مدن الساحل خلال الساعات المقبلة.

من المتوقع أن تتكاثر السحب على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا خلال الساعات المقبلة وخلال ليلة يوم الأحد، وفق بيان هيئة الأرصاد. 

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط التي تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية وارتفاع أمواج يصل إلى 5 أمتار، وفق صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد.


وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس، اليوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، حالة من عدم الاستقرار يصاحبها سقوط أمطار متفاونة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء وانخفاض في درجات الحرارة تتراوح بين 2 و3 درجات مئوية.

وقالت هيئة الأرصاد إن فرصة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة وقد تكون رعدية أحيانا على العلمين والضبعة والإسكندرية وشمال البحيرة وكفر الشيخ، تمتد مساء إلى شمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد، وأمطار متوسطة الشدة قد تكون رعدية أحيانا على السلوم وأجزاء من مطروح وجنوب محافظتي البحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية وتمتد مساء إلى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس، وأمطار متفاوتة الشدة تصل إلى حد السيول على شمال ووسط سيناء.
 

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد وسيناء وشمال البحر الأحمر، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم المدارس التعليم الطلاب

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