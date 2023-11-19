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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير: مفاجأة جديدة في تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

كشف الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة جديدة في تفاصيل صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي عبر برنامجه المذاع مع شوبير علي صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وقال شوبير إنه من شروط الصفقة خروج ثلاثة لاعيبن من الأهلي لفيوتشر وهم صلاح محسن، خالد عبد الفتاح، وكريم نتفيد".

 

وأكد شوبير علي رفض كولر خروج كريم نتفيد، ولكن مازال هناك تفاوض.

 

وقال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر، أصبح أهلاويًا بشكل رسمي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه على “فيس بوك”: “عمر كمال عبد الواحد في الأهلي نهائيا نظير 8 ملايين جنيه وإعارة كريم نيدڤيد”.

واستقرت إدارة مودرن فيوتشر على رحيل عمر كمال عبد الواحد خلال الميركاتو الشتوي المقبل؛ لتحقيق استفادة مالية، خاصة أن اللاعب عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الكروي الجاري.

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