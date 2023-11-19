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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

200 مليون سيجارة يوميًا| تفاصيل صادمة عن سبب ارتفاع أسعارها وجدول زيادتها بالكامل

السجائر
السجائر

بدأت الحكومة رسميا في زيادة ضريبة القيمة المضافة التي من شأنها تحريك أسعار السجائر، بعد تطبيق ضريبة الجدول الذي أقره مجلس النواب بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

السجائر 

السجائر وصفقة الشرقية للدخان

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حقيقة تأثير صفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان إيسترن كومباني على أسعار السجائر.

وأكد وزير قطاع الأعمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج «كل يوم»، عبر شاشة «ON»، اليوم الجمعة، أن صفقة الاستحواذ على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، لم تؤد إلى زيادة أسعار السجائر.

إنتاج السجائر بمصر

وأشار إلى أنه في إحدى الفترات كان هناك نقص في التبغ، وتم توزيع المخزون لحين وصول دفعات جديدة، مضيفًا: "كنا ننتج 5 ملايين علبة سجائر في اليوم بدلًا من 10 ملايين علبة يوميًا".

ولفت إلى أنه يوجد نقص في الإمدادات العالمية من التبغ، واليوم ننتج 200 مليون سيجارة، مشددًا على أن الكميات متوفرة في السوق المصرية.

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وأوضح أن السجائر الموجودة من إنتاج كليوباترا في معدلها الطبيعي، وكان سعرها المعتمد 24 جنيهًا للعلبة، مضيفًا: "بعد الارتفاعات الأخيرة في الأسعار وصلت لـ 27 جنيهًا، إذ يذهب نصف سعر بيع السجائر لوزارة المالية، بجانب 4.5 للضرائب، وبالتالي السعر لم يتحرك كثيرًا".

وبين وزير قطاع الأعمال العام أن الزيادة الأخيرة في أسعار السجائر بالنسبة للشريحة الثانية وصلت لـ 6 جنيهات، مضيفًا أن كميات السجائر متوفرة في الشريحتين الأولى والثانية.

أسعار السجائر

أسعار السجائر الكليوباترا الشركة الشرقية للدخان جاءت كالتالي:-

أسعار السجائر كليوباترا سوبر 27 جنيهًا

أسعار السجائر مونديال أحمر- أزرق- سيلفر 27 جنيهًا

اسعار السجائر كليوباترا بلاك ليبول 27 جنيهًا

اسعار السجائر مونديال سويتش منتول- بلوبيري 27 جنيهًا

اسعار السجائر البوكس 10 سجائر 20 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز 27 جنيهًا

أسعار السجائر اليوم كليوباترا سوفت كوين 27 جنيهًا

اسعار السجائر كليوباترا بوكس أبيض 27 جنيهًا

اسعار السجائر بوسطن /بلمونت 27 جنيهًا

السجائر 

أسعار السجائر داخل السوق السوداء

أسعار السجائر اليوم كليوباترا كينج سايز 65 جنيهًا

أسعار السجائر إل إم 85 جنيهًا، وتباع السجارة الفرط منها بـ"5" جنيهات

أسعار السجائر مارلبورو (بأنواعها) 120 جنيهًا

أسعار السجائر ميرت 130 جنيهًا

عبوة التبغ المُسخن "TEREA" 65 جنيهًا

موعد انخفاض أسعار السجائر

أكد أمان، رئيس الشركة الشرقية للدخان، أن الشركات الآن بدأت في البيع بكامل قوتها وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يغطي الإنتاج المبيعات لاحتياجات السوق مما يترتب عليه انخفاض ملحوظ في الأسعار، ومن المتوقع أن تنخفض أسعار السجائر خلال أسبوع أو عشرة أيام.

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