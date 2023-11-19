مدرب اتحاد العاصمة السابق يكشف حقيقة مفاوضات تدريب الزمالك

تحدث عبدالحق بنشيخة المدير الفني السابق لفريق اتحاد العاصمة الجزائري،عن وجهته المقبلة بعد الرحيل عن تدريب اتحاد العاصمة .

وأكد خلال حواره بقناة الأولي المصرية،: "انا لا أبحث عن عمل ، ولكن إذا عدت للتدريب أرغب في قيادة فريق في الخليج ".. ملمحا في الوقت ذاته: "أحد الوكلاء تحدث معي وعرض على تدريب فريق الزمالك بعد رحيل اوسوريو ، ورحبت بالفكرة لكن لم يتم أي تواصل بعد ذلك مع ادارة النادي".

وتابع بنشيخة: "بعد تواصل الوكيل معي ، حرصت على متابعة مباراة فريق الزمالك أمام بيراميدز بكأس مصر لمعرفة احوال الفريق سواء على الناحية الدفاعية او الهجومية".. مختتما حديثه بالقول: "دريت في اغلب دوريات شمال افريقيا سواء في المغرب او تونس وانتظر فرصة التدريب في مصر".