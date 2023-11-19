العاهل الأردني: الاحتلال يشن حربا قبيحة على غزة.. ويجب وقف إطلاق النار فورًا

قال العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم الأحد إنه يتعين على المجتمع الدولي الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ووفق وسائل إعلام أردنية ودولية، اعتبر الملك أن من الضروري وقف الكارثة الإنسانية الناجمة عن ما وصفها "بالحرب القبيحة التي تشنها إسرائيل على المدنيين".



وفي تصريحات أدلى بها خلال اجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قال الملك إن القوى العالمية يجب أن تجبر إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي لحماية المدنيين وضمان استجابة إسرائيل للدعوات للسماح بتدفق المساعدات دون انقطاع إلى القطاع.

