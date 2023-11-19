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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت: اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل في خطر شديد

العاهل الأردني وبنيامين
العاهل الأردني وبنيامين نتنياهو

قال أحد كبار المسؤولين الإسرائيليين، إن العلاقات الأردنية الإسرائيلية تمر بمنعطف خطير جدا، وذلك على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسقوط آلاف الضحايا من الأطفال والنساء.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: أن اتفاقية السلام بين عمان وتل أبيب تمر بخطر شديد، وأن خطوة صغيرة جدًا تفصل الآن بين التدهور الخطير في العلاقات بين إسرائيل والأردن وانقطاعها التام.

ووفقا للصحيفة فأن أعضاء منتدى رفيع المستوي من كبار المسؤولين السابقين والحاليين من الجانبين، الذين يجتمعون عادة خلف الكواليس مع نظرائهم الأردنيين، قطعوا الاتصالات هذا الأسبوع في حالة من اليأس على خلفية استمرار الحرب على غزة.

وبحسب الصحيفة فقد بدأ الأمر بمقابلة الملكة رانيا مع على قناة سي إن إن الأمريكية، والتي وصفت فيها بؤس الأطفال في غزة وأمهاتهم.

وقالت إن هناك ازدواجية صارخة في المعايير إذ يدين العالم الغربي هجوم حماس في 7 أكتوبر، لكنه لا يدين القصف الإسرائيلي على غزة أو يدعو إلى وقف إطلاق النار.

وأوضحت الصحيفة أن المقابلة تعرضت لانتقادات شديدة من الجانب الإسرائيلي، وأشارت أيضا إلى مقال نشره الملك عبدالله نهاية هذا الأسبوع في صحيفة "واشنطن بوست" وقالت إنه انتقد إسرائيل بشدة.

ولفتت الصحيفة إلى إعلان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر في البحرين عن إلغاء اتفاقيات الطاقة الشمسية (الأردنية) مقابل المياه المحلاة (من إسرائيل)، وقالت ليس من الواضح بعد كيف سيتدبر الأمر الأردنيون من دون المياه.

وقال الصفدي، نهاية الأسبوع، إن اتفاق السلام مع الأردن “ليس أكثر من وثيقة يمكن وضعها في الدرج”.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الأردنية أنها ستبني ثلاثة مستشفيات ميدانية لعلاج الفلسطينيين من غزة في الضفة الغربية. وقد بدأ البناء بالفعل في نابلس، ومن المقرر إنشاء مبنيين آخرين في جنين وأريحا.

وبحسب الصحيفة فإنه في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كانت الاتصالات ستستمر، وبأي طريقة، وبأي مزاج، مشيرة إلى أن كلا الجانبين غاضب من الآخر. 

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