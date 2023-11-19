عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب سكان جباليا.. جيش الاحتلال يعترف بتعقيدات عملية الاجتياح البري على غزة

العملية البرية في
العملية البرية في غزة

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، أن أكثر من 75% من سكان مخيم جباليا بشمالي قطاع غزة ما زالوا في منازلهم وهو ما يعقّد  عملية الاجتياح البري، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، قبل قليل،  مقتل 3 ضباط وجنود خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد القتـ.لى المُعلن إلى 11 خلال أقل من 24 ساعة.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن عدد القتـ.لى منذ بدء العملية البرية وصل إلى 61.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقـ.تل جنديين خلال الحرب في قطاع غزة يوم السبت، ليصل عدد القـ.تلى في الهجوم البري إلى 58.


وقبل قليل، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أن مقاتليها حققوا نجاحا جديدا شرق مخيم الشاطئ.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت سرايا القدس، في بيان موجز لها، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) في محيط جامعة القدس المفتوحة شرق مخيم الشاطئ.

كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق من اليوم، مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام:" قتلنا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة".

إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي الاجتياح البري الهجوم البري الجناح العسكري لحركة حماس الجناح العسكري الحرب في قطاع غزة جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس سرايا القدس قطاع غزة مخيم جباليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب عيار 21 اليوم 19-11-2023

نداء عاجل من إسماعيل هنية إلى قادة الدول العربية والإسلامية

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

موضوعات متعلقة

حطّم أحلامهم في سرقة سيناء .. السيسي يوجه لطمة قاسية للغرب وإسرائيل

بسمة وهبة توجه رسالة بالعبري للشعب الإسرائيلي.. ماذا قالت؟

باحث سياسي: الاجتياح البري لقطاع غزة الأصعب على الاحتلال منذ عقود

صحيفة عبرية تحذر: دخول صراع مع حزب الله "فخ" لإسرائيل

بيان عاجل من حماس بشأن الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة

متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ اعرف التوقيت الصحيح وردد 50 دعوة مستجابة

طائرات إسرائيلية تقصف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة |شاهد

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر.. اندلاع مواجهات مع الاحتلال في مخيم نور شمس

ترشيحاتنا

محاسب بالشركة وضع الخطة.. تفاصيل السطو على سيارة وسرقة مليون جنيه بالجيزة

وزير فلسطيني سابق: أكاذيب إسرائيل حول أحداث 7 أكتوبر تتكشف تدريجيا|فيديو

بهذه الخطوات .. حافظ علي بطارية سياراتك بـ فصل الشتاء

4 مصابين ومتوفى.. تفاصيل معركة على حراسة قطعة أرض بالخانكة

هل الوقوف تحت المطر يغسل الذنوب والجنابة؟.. تعرف على هذا الفعل النبوي

الصحة العالمية: إجلاء جميع الأطفال الخدج من مستشفى الشفاء في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من هي شينيس بالاسيوس ملكة جمال الكون 2023؟ 10 صور ترصد جمالها

بجمبسوت ناعم .. ريم سامي تستعرض أناقتها عبر إنستجرام|شاهد

وصل إلى أعمق نقطة على وجه الأرض| من هو دون والش؟

200 مليون سيجارة يوميًا| تفاصيل صادمة عن سبب ارتفاع أسعارها وجدول زيادتها بالكامل

فيديو

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

طوفان الأقصى وتراخيص السلاح يثير قلق السيدات في إسـ.رائـ.يل.. ما السبب| فيديو جراف

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ