بسبب سكان جباليا.. جيش الاحتلال يعترف بتعقيدات عملية الاجتياح البري على غزة

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، الأحد، أن أكثر من 75% من سكان مخيم جباليا بشمالي قطاع غزة ما زالوا في منازلهم وهو ما يعقّد عملية الاجتياح البري، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، قبل قليل، مقتل 3 ضباط وجنود خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد القتـ.لى المُعلن إلى 11 خلال أقل من 24 ساعة.



وأشار جيش الاحتلال إلى أن عدد القتـ.لى منذ بدء العملية البرية وصل إلى 61.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقـ.تل جنديين خلال الحرب في قطاع غزة يوم السبت، ليصل عدد القـ.تلى في الهجوم البري إلى 58.



وقبل قليل، أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، أن مقاتليها حققوا نجاحا جديدا شرق مخيم الشاطئ.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت سرايا القدس، في بيان موجز لها، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) في محيط جامعة القدس المفتوحة شرق مخيم الشاطئ.

كما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق من اليوم، مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام:" قتلنا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة".