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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكدت سقوط ضحايا.. سرايا القدس تعلن انتصارا جديدا على قوات الاحتلال

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، عن انتصار جديد شرق جنوب قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قالت سرايا القدس إن  مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال واستهدفوا بمضاد الدروع 3 آليات عسكرية وجرافة من نوع D9 في محور الزيتون شرق جنوب غزة, مؤكدين وقوع إصابات محققة.

وقبل قليل، أعلن جيش الاحتلال،  مقتل 3 ضباط وجنود خلال المعارك في غزة ليرتفع عدد القتـ،لى المُعلن إلى 11 خلال أقل من 24 ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت سرايا القدس، في بيان موجز لها، إن مقاتليها تمكنوا من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة (RPG) في محيط جامعة القدس المفتوحة شرق مخيم الشاطئ.

وكانت سرايا القدس قد أعلنت، في وقت سابق،  استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم غربي غزة، وأوضحوا أنهم استهدفوا 3 آليات عسكرية صهيونية بقذائف "التاندوم" في محاور التقدم غرب غزة بالصبرة وتل الهوا.

وقبل قليل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين.
وقالت كتائب القسام:" قتلنا 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بغزة".

الجناح العسكري لحركة حماس الجهاد الإسلامي الصحافة الفلسطينية آليات عسكرية قوات الاحتلال قطاع غزة

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