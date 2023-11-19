أخبار الفن|إليسا تشعل موسم الرياض.. وحفل عمرو دياب في دبي.. زفاف ابنة محمد أبوداوود

حفل عمرو دياب في دبي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: زفاف ابنة محمد أبو داوود، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 18 نوفمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك مع الفنان وائل كفوري، الذي اختتم السهرة.

وقدمت إليسا خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (بتمايل على الـ beat، اسعد واحدة، سهرنا يا ليل) وغيرها من الأغاني.

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر" وأخيرا فيلم بلوموندو .

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، السبت، 594.579 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

احتفلت منة ابنة الفنان محمد أبو داوود، بحفل زفافها ليلة أمس السبت 18 نوفمبر، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

ونشر عبر تطبيق انستجرام، فيديوهات من حفل زفاف ابنة محمد أبو داوود، ظهر فيها الأب يرقص مع ابنته وسط تصفيق حار من الحضور.

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا ساهرا له ليلة أمس السبت 18 نوفمبر، في أرينا دبي، بحضور جماهيري كبير ملأ مقر الحفل.

وقدم عمرو دياب، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، منها أغنية يا قمر، التي لم يطرحها حتى الآن، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم.

تحل اليوم، الأحد 19 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان يوسف العسال، الذي ولد في 14 مايو، عام 1947، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014 - بعد مقتله - عن عمر ناهز 67 عامًا.

أدانت الفنانة شريهان، أعمال العنف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واستهداف المستشفيات والأطفال والعزل.

كشف الفنان تامر حسني -عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- سبب عدم حضوره حفل زفاف صديقه الموزع الموسيقي تميم، والذي أقيم أمس السبت 18 نوفمبر.