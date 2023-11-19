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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن|إليسا تشعل موسم الرياض.. وحفل عمرو دياب في دبي.. زفاف ابنة محمد أبوداوود

أخبار الفن
أخبار الفن

 حفل عمرو دياب في دبي.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: زفاف ابنة محمد أبو داوود، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

 

إليسا تشعل موسم الرياض.. ورامي جمال يفاجئها بالحفل |شاهد

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا ساهرا لها ليلة أمس السبت 18 نوفمبر، على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك مع الفنان وائل كفوري، الذي اختتم السهرة.

وقدمت إليسا خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، من بينها: (بتمايل على الـ beat، اسعد واحدة، سهرنا يا ليل) وغيرها من الأغاني.

 

إيرادات الأفلام.. حسن الرداد يصدم محمد فراج وينتصر على الجميع

شهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأفلام السينمائية، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، كما عرضت مؤخرا أفلام أخرى هي: “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي"، و"حسن المصري“، و”سكر" وأخيرا فيلم بلوموندو .

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس، السبت، 594.579 جنيه، وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

 

زفاف ابنة الفنان محمد أبو داود بحضور الأهل والأصدقاء.. شاهد

احتفلت منة ابنة الفنان محمد أبو داوود، بحفل زفافها ليلة أمس السبت 18 نوفمبر، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

ونشر عبر تطبيق انستجرام، فيديوهات من حفل زفاف ابنة محمد أبو داوود، ظهر فيها الأب يرقص مع ابنته وسط تصفيق حار من الحضور.

 

عمرو دياب يغني يا قمر بحفل دبي قبل طرحها.. ويتبرع لـ فلسطين

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلا غنائيا ساهرا له ليلة أمس السبت 18 نوفمبر، في أرينا دبي، بحضور جماهيري كبير ملأ مقر الحفل.

وقدم عمرو دياب، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، منها أغنية يا قمر، التي لم يطرحها حتى الآن، وهي من كلمات مصطفى حدوتة وألحان عمرو دياب وتوزيع وسام عبد المنعم.

 

قصة مقـ.تل يوسف العسال بظروف غامضة

تحل اليوم، الأحد 19 نوفمبر، ذكرى رحيل الفنان يوسف العسال، الذي ولد في 14 مايو، عام 1947، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014 - بعد مقتله - عن عمر ناهز 67 عامًا.

 

إسرائيل دولة إرهابية.. شريهان تدين العنف ضد الفلسطينيين

أدانت الفنانة شريهان، أعمال العنف الوحشي من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واستهداف المستشفيات والأطفال والعزل.

 

مبعدنيش عنك غير الصعب.. تامر حسني يكشف سر عدم حضور زفاف تميم

كشف الفنان تامر حسني -عبر ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- سبب عدم حضوره حفل زفاف صديقه الموزع الموسيقي تميم، والذي أقيم أمس السبت 18 نوفمبر.

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