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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلان تشكيل منتخب الناشئات لكرة القدم أمام الكونغو بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر لناشئات
منتخب مصر لناشئات كرة القدم

 أعلن محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر لناشئات كرة القدم تحت 20 سنة، تشكيل مباراة الكونغو "برازافيل" التي ستقام اليوم /الأحد/ في الخامسة مساء على استاد الإسكندرية في إياب الدور الثالث بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "كولومبيا 2024".


وجاء التشكيل بيبة عماد ورودينا عبد الرسول ونورا خالد ونور عبد الواحد السيد وحبيبة عمر ومايا إيهاب وجوى عماد وفرح هشام ودانا كريم وحبيبة بكتاش وحبيبة عصام.


وعلى مقاعد البدلاء عزة الفولي وتانيا سويلم وليلى سيف زاهر وكاميليا شحاتة وحلا مصطفى ومي مجدي ولارا ماجد.


يذكر أن مباراة الذهاب أقيمت في العاشر من نوفمبر بالكونغو "برازافيل" انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1 بين المنتخبين.


ويحتاج المنتخب الوطني للفوز في مباراة اليوم من أجل التأهل للدور الرابع بالتصفيات الإفريقية.. ويواجه الفائز من مباراة اليوم منتخب الكاميرون بالدور الرابع من التصفيات الإفريقية.

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