أسرع شاحن  لـ iPhone 15 والموبايلات الغالية..تحت 400 جنيه وضمان 18 شهرا

أطلقت CukTech شاحن GaN (Gallium Nitride) السريع الجديد بقوة 65 واط مع طراز AD653C. يتوفر الشاحن الآن مقابل 99 يوان (13 دولارًا) على منصات التجارة الإلكترونية الصينية، دعونا نتعمق في المواصفات الرئيسية لهذا الشاحن.

الميزات الرئيسية لشاحن GaN 65 واط من CukTech:

يتميز شاحن AD653C بتصميمه المضغوط، حيث يبلغ مقاسه حوالي 53×53.9x28mm. يتميز بغطاء خارجي رمادي كلاسيكي ومصنوع من مادة مقاومة للحريق من الدرجة V0، مما يضمن السلامة والمتانة، و يأتي الشاحن بأطراف قابلة للطي، مما يعزز من قابليته للنقل، مما يجعله رفيقًا مثاليًا للسفر.

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يقدم شاحن GaN من CukTech تخفيضًا بنسبة 48٪ في الحجم مقارنة بشاحن Apple 67 واط، مما يبرز كفاءة تقنية GaN.

يتميز بمنفذي USB-C (إخراج 65 واط و 33 واط) ومنفذ USB-A واحد (إخراج 22.5 واط)، مما يسمح بشحن متزامن لما يصل إلى ثلاثة أجهزة، وعندما تكون جميع المنافذ قيد الاستخدام، فإن السعة الإجمالية للإخراج هي 45 واط + 5V3A.

هذا الشاحن فعال بشكل خاص في الشحن السريع، حيث يمكنه شحن هاتف Xiaomi 14 إلى حوالي 80٪ في غضون 20 دقيقة فقط، و iPhone 15 Pro Max إلى حوالي 56٪ في غضون 30 دقيقة، و Samsung S23 Ultra إلى حوالي 68٪ في غضون 30 دقيقة، و MacBook Air إلى حوالي 55٪ في غضون 30 دقيقة.

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السلامة هي جانب رئيسي في شاحن GaN من CukTech، يتضمن العديد من ميزات الحماية مثل حماية الجهد الزائد، وتيار الدخل الزائد، وتيار الخرج الزائد، والقصر، وحماية درجة الحرارة الزائدة. بالإضافة إلى ذلك، يشتمل على مراقبة درجة الحرارة وتقنية Adapt Charge، والتي تتكيف مع مختلف الأجهزة الرقمية للشحن الأمثل.

الشاحن متوافق مع مجموعة واسعة من بروتوكولات الشحن السريع، مثل PPS و QC و PD و FCP و SCP، وهذا يجعله مناسبًا للعديد من العلامات التجارية الشهيرة مثل Huawei و Apple و Samsung و OPPO و Vivo، كما يأتي مع ضمان لمدة 18 شهرًا، مما يضمن للعملاء جودته وموثوقيته.