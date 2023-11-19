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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بن لادن كان على حق| قصة شعار عاد ليهز المجتمع الأمريكي.. رسالة من زعيم القاعدة بسبب غزة

أسامة بن لادن
أسامة بن لادن

اعترفت صحيفة بوليتيكو الأمريكية الشهيرة، بحالة الصدمة التي طالت كافة الأوساط الأمريكية بعد عودة زعيم تنظيم القاعدة المتوفى أسامة بن لادن، وقدرته على هز المجتمع الأمريكي مرة أخرى بعد ما قام به من أحداث الـ11 من سبتمبر، وذلك عبر خطاب مسجل وجه للمجتمع الأمريكي منذ عقود م الزمن، وجه فيه اللوم على أمريكا، وأنها قامت بأكبر جريمة لها بتأسيس دولة إسرائيل، ومساندته في جرائمه.

والصدمة التي حدثت بحسب الصحيفة الأمريكية، هي حالة الإجماع التي حصلت عليها الرسالة من قبل الشباب الأمريكي، وتصبح في خلال 24 ساعة الترند الأول لأمريكا في نهاية الأسبوع الماضي، وحصول الفيديو على 150 مليون مشاهدة إضافية على موقع صحيفة الجارديان البريطانية، وذلك قبل أن تقوم الأخيرة بحذف الفيديو، ولكن هذا لم يمنع انتشاره مرة أخرى، وذلك بعد إعادة نشره أو نشر أجزاء منه على الصفحات والمواقع المختلفة، وهنا نرصد القصة الكاملة التي نشرته الصحيفة الأمريكية في صورة سؤال وجواب. 

 

بعد مرور 22 عاماً على تدبيره هجمات 11 سبتمبر، وبعد 12 عاماً على مقتله على يد القوات الأمريكية الخاصة أثناء اختبائه في مخبئه الباكستاني، عاد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن إلى عناوين الأخبار من جديد، والأسباب وراء ذلك هي معادلة "TikTok + Gen Z + The Guardian + الحرب بين إسرائيل وحماس"

 

إن "رسالة بن لادن إلى أمريكا" هي عبارة عن رواية مرعبة مكونة من 4000 كلمة، كتبها قبل عقود من الزمن مرتكب الهجمات الإرهابية بطائرات الركاب في 11 سبتمبر والتي أودت بحياة ما يقرب من 3000 شخص في الولايات المتحدة، وقد بدأ تداول الرسالة وترجمتها على الإنترنت بعد وقت قصير من هجمات عام 2001، وخاصة بين المنظمات الإسلامية المتطرفة، وتم نشرها لأول مرة في صحيفة الغارديان في عام 2002. (المزيد عن ذلك لاحقا، بالمناسبة).

 

وفي الرسالة الموجهة إلى الولايات المتحدة والأميركيين، ينتقد بن لادن بشدة حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك دعمها لإنشاء إسرائيل، وهو ما وصفه بأنه "واحد من أعظم الجرائم".

 

 

علاقة TikTok وGen Z 

 

بعد تصاعد العنف بين إسرائيل وحماس في الشرق الأوسط، حيث قتلت جماعة حماس الفلسطينية المسلحة 1200 شخص في عملية طوفان الأقصى، وأدى الانتقام الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 11 ألف فلسطيني حتى الآن، بدأت رسالة بن لادن تنتشر عبر الإنترنت مرة أخرى، وذلك على منصة التواصل الاجتماعي المملوكة للصين TikTok،  حيث بدأ العشرات من المستخدمين – بما في ذلك العديد من جيل Z، الذين يشكلون غالبية مستخدمي التطبيق – في نشر مقاطع فيديو تقتبس مقتطفات من الرسالة وتتحدث عن كيف أنها أعطتهم منظورًا جديدًا. حول السياق التاريخي وراء أحداث 11 سبتمبر. 

 

أنت تمزح؟! 

 

لا. ولاقت أجزاء من الرسالة التي تنتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل صدى لدى بعض المستخدمين، في وقت أصبح فيه الناس في جميع أنحاء الدول الغربية ينتقدون الحكومة الإسرائيلية بشكل متزايد، ووصف مستخدمو موقع TikTokers الرسالة بأنها "ملفتة للنظر"، حتى أن البعض ذهب إلى حد القول إن القتل الجماعي لبن لادن "كان صحيحًا". 

 

ومع مشاركة المزيد من الأشخاص لردود أفعالهم عند قراءة الرسالة لأول مرة، بدأت المنشورات تنتشر على نطاق واسع، وقالت شبكة "سي إن إن" إن مقاطع الفيديو التي تناقش الرسالة حصدت 14 مليون مشاهدة حتى يوم الخميس.

 

يا إلهي. هل يفعل TikTok أي شيء حيال ذلك؟ 

 

 

تعهدت TikTok بوقف هذا الاتجاه، الذي قالت في بيان إنه “ينتهك قواعدنا بشأن دعم أي شكل من أشكال الإرهاب”، وأضاف التطبيق يوم الخميس أنه يعمل على "إزالة هذا المحتوى بشكل استباقي وقوي والتحقيق في كيفية وصوله إلى منصتنا"، كما قام بإزالة الوسم #lettertoamerica من وظيفة البحث الخاصة به.

لكنها تجنبت أيضًا تحمل اللوم، قائلة إن ظاهرة نشر الأشخاص لمحتوى متعاطف مع بن لادن "لم تكن فريدة من نوعها بالنسبة لـ TikTok وقد ظهرت عبر منصات ووسائل إعلام متعددة".

 

 

انتظر لحظة. قلت أن الغارديان أيضاً لها علاقة بالأمر؟ 

 

في يوم الخميس، قامت صحيفة الغارديان بإزالة النص الكامل لرسالة بن لادن، التي نشرتها الصحيفة اليسارية البريطانية لأول مرة على الإنترنت في عام 2002، واستبدلتها ببيان قصير يدعي أنه "تم تبادلها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي دون السياق الكامل"، وجاء في البيان: "لذلك قررنا حذفه وتوجيه القراء بدلاً من ذلك إلى المقال الإخباري الذي وضعه في سياقه في الأصل".

 

أليس هذا مثالا على تأثير سترايسند؟ 

 

هذا هو بالضبط ما هو هذ، فمن خلال إزالة الرسالة من موقعها على الإنترنت - وهي محاولة مضللة للحد من توزيعها - أثارت صحيفة الغارديان اهتمام الناس وساهمت في انتشارها (حتى أكثر انتشارا)، وإنه مثال مثالي لما يسمى بتأثير سترايساند، حيث تؤدي محاولة فرض رقابة أو إخفاء شيء ما على الإنترنت إلى نتائج عكسية وتزيد الاهتمام به بشكل كبير.

 

ما هي ردود الفعل الرسمية على الجدل؟ الناس غاضبون، أليس كذلك؟

 

جداً .. وكان السياسيون في الولايات المتحدة لاذعين، حيث قال متحدث باسم البيت الأبيض : "لا ينبغي لأحد أن يهين 2977 عائلة أمريكية لا تزال في حداد على أحبائها من خلال ربط أنفسهم بالكلمات الدنيئة لأسامة بن لادن"، وأضاف المتحدث: "خاصة الآن، في وقت يتصاعد فيه العنف المعادي للسامية في العالم، وبعد أن نفذ إرهابيو حماس أسوأ مذبحة للشعب اليهودي منذ المحرقة باسم نظريات المؤامرة نفسها"، واتهم العديد من المشرعين من مختلف الأطياف السياسية التطبيق المملوك للصين بنشر دعاية مناهضة للولايات المتحدة ودعوا إلى حظره. 

 

وقال النائب الديمقراطي جوش جوتهايمر إن تيك توك "تدفع الدعاية المؤيدة للإرهاب للتأثير على الأمريكيين" ودعا إلى "حظرها أو بيعها لشركة أمريكية"، بينما وصف السيناتور الجمهوري جوش هاولي تيك توك بأنه "نبع من الدعاية الإرهابية - والدعاية الإرهابية" أداة المراقبة الأكثر فعالية التي اخترعتها حكومة أجنبية على الإطلاق.

 

إذًا... أين يمكنك قراءة الرسالة الآن؟ طلب صديق.

 

قامت صحيفة الغارديان بإزالة نص الرسالة، ولكن لا يزال من الممكن العثور على مقتطفات والنص الكامل في زوايا مختلفة من الإنترنت، بما في ذلك هنا، فقط لا تتحدث عن ذلك على TikTok.

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