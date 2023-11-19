لبناء جيل قادر على البناء والتطوير..كشافة البحرية بمطروح تشارك بكرنفال السويس

أكد محمد عبد العزيز قائد فريق الكشافة البحرية المصرية بمطروح على أهمية الأنشطة الكشفية في إعداد جيل من الشباب قادر على البناء والتطوير مشيدا بالمبادئ والأسس ونظام الحياة الذي تتبعه المجموعات الكشفية القائم على التخطيط وتحفيز الإرادة والاعتماد على الذات.



جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الكشافة البحرية المصريةبمطروح بكرنفال الأشبال على مستوى الجمهورية بمدينة السويس والذي ضم الشبل عمر علاء عبد الله عطية والشبل كريم محمد سلام والشبل عدى أحمد والشبل ياسين محمد عبد العزيز والشبل يوسف وائل مجدي ممثلين عن محافظة مطروح على مستوى الجمهورية.



وطالب قائد فريق الكشافة البحرية المصرية بمطروح بضرورة التوسع في تلك الجهود وتقديم الدعم الكامل لكل نشاط يثري وينمى قدرات الشباب مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على تدعيم دور الشباب من خلال تمكينهم ودعم أفكارهم ومواهبهم والاستفادة من طاقاتهم في تنمية الوطن والنهوض به.



وأشاد رئيس الكشافة البحرية بمشاركة مطروح وحرصه الدائم على لقائهم والاستماع لمقترحاتهم والاستفادة من أفكارهم وطاقاتهم في خدمة المجتمع والذي تجسد في مشاركة الشباب في المبادرات والفعاليات المجتمعية التي نفذتها الكشافة البحرية بمطروح مثل مبادرة مطروح أجمل بشبابها وحملة أنزل ونظف شواطئ مطروح وغيرها من الفعاليات التي كان للشباب في دور واضح وملموس.



وفي ختام اللقاء أهدى رئيس الكشافة البحرية المصرية شهادات تقدير تقدير لجهودهم في دعم الأنشطة الكشفية بالمحافظة مما أسهم في تميز الكشافة البحرية ومشاركتها الفعالة في الأنشطة والبرامج والفعاليات الكشفية على كافة المستويات، مؤكدا الاستعداد الكامل من أعضاء الكشافة للمشاركة المجتمعية في خطة التطوير الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية لمستقبل أفضل للشباب.

كشافة مطروح

شهادات التقدير