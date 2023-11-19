لن يشارك| خبير لوائح يكشف عن مفاجأة بشأن انتقال عمر كمال للأهلي

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح، عن مفاجأة بشأن انتقال عمر كمال عبد الواحد، لاعب مودرن فيوتشر، للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكتب العمايرة، عبر حسابه على “فيس بوك”: “‏فى حالة تعاقد النادي الأهلي مع لاعب نادى فيوتشر عمر كمال عبد الواحد خلال انتقالات يناير 2024 فلن يشارك اللاعب أفريقيًا مع الأهلى و مشاركته تكون محلياً فقط”.

واستقرت إدارة مودرن فيوتشر على رحيل عمر كمال عبد الواحد خلال الميركاتو الشتوي المقبل؛ لتحقيق استفادة مالية، خاصة وأن اللاعب عقده ينتهي مع الفريق بنهاية الموسم الكروي الجاري.