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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجعت لـ 40%.. الحرب على غزة تعصف بشعبية بايدن قبل الانتخابات الرئاسية

بايدن
بايدن

كشف استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن تراجعت إلى 40% على خلفية رفض الناخبين لسياسته الخارجية وطريقة إدارته للأحداث في غزة.

علاوة على ذلك، وجد الاستطلاع أن بايدن يتخلف عن الرئيس السابق دونالد ترامب لأول مرة في منافسة افتراضية للانتخابات العامة، على الرغم من أن التراجع يقع ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع لمسابقة لا يزال أمامها أكثر من 11 شهرًا.

وظهر تراجع بايدن بشكل أكثر وضوحًا بين الديمقراطيين، الذين يعتقد أغلبهم أن إسرائيل قد ذهبت بعيدًا جدًا في غزوها العسكري على غزة، وبين الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما، حيث رفض 70٪ منهم طريقة تعامل بايدن مع الحرب.

وقالت ميج فوري، 40 عاما، وهي ديمقراطية من أوستن بولاية تكساس: “أنا لا أؤيد دعمه لإسرائيل”، فيما ذكر الديموقراطي زيكو شيل (23 عاما) من سان دييجو عندما سئل عن سبب عدم موافقته على أداء بايدن الوظيفي: “الوعود الفاشلة، والقروض الطلابية، والسياسة الخارجية بشكل عام”.

وقال خبير استطلاعات الرأي الديمقراطي جيف هورويت: "جو بايدن في مرحلة منخفضة بشكل فريد خلال رئاسته، وجزء كبير من هذا داخل ائتلافه، ويرجع ذلك إلى الطريقة التي ينظر بها الأمريكيون إلى تصرفاته في السياسة الخارجية".

إن بي سي نيوز الرئيس الأمريكي بايدن الأمريكي جو بايدن استطلاع للرأي

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