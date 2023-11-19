مفيدة شيحة : مستشفى الشفاء كمين دمر الكيان الصهيوني إعلاميا

خصصت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، فقرة عن حجم التعاطف مع الشعب الفلسطيني، وإنكشاف حقيقية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الوحشي.



وخلال الفقرة قالت مفيدة شيحة، إن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفي الشفاء في عزة موقف صعب يدل على وحشية الكيان الصهيوني، ومستشفى الشفاء الكمين اللي دمر الكيان الصهيوني إعلاميا، وخاصة بعد ما دخلوا المستشفي ولم يجدوا اي شيء

وتهجير المرضى، وهذا الأمر انهى تعاطف العالم معهم.



وتابعت مفيدة شيحة، أن بالفعل التعاطف مع الشعب الفلسطيني كل يوم يزيد ، وعلم فلسطين يرفرف أعلى برج بيزا وجامعة كاليفورنيا ، وهناك سر تصاعد تأييد الجيل الجديد من الأمريكيين للفلسطينيين.

https://fb.watch/opT6IcBOfk/?mibextid=Nif5oz

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