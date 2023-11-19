الأمم المتحدة تدعو لوقف النار: عدد الشهداء المدنيين في غزة صادم وغير مقبول

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش، عن صدمته الشديدة من قصف الاحتلال لمدرستين للأونروا في أقل من 24 ساعة بقطاع غزة.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال جوتيرتش في بيان صادر اليوم الأحد "مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين يبحثون عن مأوى في منشآت الأمم المتحدة بجميع أنحاء غزة بسبب القتال المكثف".

وأضاف "أؤكد مجددًا أن حرمة مبانينا لا تنتهك"، لافتًا إلى أن عدد الشهداء المدنيين بغزة "صادم وغير مقبول".

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مجددًا إلى وقف فوري لإطلاق النار لدواعِ إنسانية.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أكدت أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من عمليات دهم وتخريب وقتل تخرج جميعها عن نطاق الخطأ غير المقصود إلى الجريمة المعتمدة.

وقالت الأونروا: "كنا نعتقد أن استهداف مقراتنا يتم بالخطأ لكن ما يحدث على الأرض يشي بغير ذلك وليس مقبولا".

وذكرت أنها تحرص على تقديم الخدمات وتوثق كل شيء بما يتلائم مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن الأولوية الآن لديها هي في الإبقاء على حياة المدنيين وعدد النازحين آمنين والذين وصلوا في مواقعها إلى 914 ألفا.

أشارت الوكالة إلى أن لديها في مخيم جباليا 21 مدرسة والتحرك في القطاع والتواصل مع طواقمنا صعب جدا، مؤكدة مجددا ضرورة وقف إطلاق النار وتحديد ممر إنساني وهدنة للاطلاع على الحجم الحقيقي للأضرار.