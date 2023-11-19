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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 12415 في غزة والضفة الغربية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 12415 شهيدا في غزة والضفة الغربية، منذ بداية العدوان الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر الماضي، وذلك وفق ما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية نشرت أسماء 30 طفلا فلسطينيا حديثي الولادة، سينقلون من مستشفى الشفاء إلى مستشفى تل السلطان برفح؛ تمهيدا لنقلهم، غدا الإثنين إلى مصر لتلقي العلاج اللازم.

نقل 30 طفلا للعلاج في مصر

ونقلت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها، أسماء الأطفال الذين سينقلون إلى مصر لتلقى العلاج، داعية أهالي الأطفال التوجه على وجه السرعة إلى مستشفى تل السلطان برفح؛ للتعرف على أطفالهم، مشيرة لإمكانية وجود مرافقة أمهاتهم أو ذويهم فى السفر.

وأدى انقطاع الكهرباء إلى إغلاق الحضانات وغيرها من المعدات الأخرى، بينما نفذ الطعام والماء والإمدادات الطبية مع حصار القوات الإسرائيلية للمستشفى.

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