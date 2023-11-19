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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بحي البساتين.. تفاصيل مثيرة عن ثاني أقدم مقبرة لليهود في العالم

بحي البساتين في
بحي البساتين في مصر..تفاصيل مثيرة عن ثاني أقدم مقبرة لليهود

في الجهة الشرقية من حي البساتين، بين وسط القاهرة والمعادي توجد ثاني أقدم مقبرة لليهود في العالم والتي تضم رفات اليهود قبل هجرتهم الجماعية من مصر. 

على مساحة 145 فدانًا بنيت ثاني أقدم مقبرة لليهود في العالم بمصر بعد أن تبرع بأرضها أحمد بن طولون، مؤسس الدولة الطولونية في مصر والشام ، لكن هذه المساحة وصلت الآن إلى 70 فدانا. 

 مقابر اليهود 

تضم ثاني أقدم مقبرة لليهود في العالم  عدد كبير من أطياف الجالية اليهودية التي كانت تعيش في مصر حتى الخمسينات من القرن الماضي، ولم يتبق من اليهود في مصر غير عدد قليل جدًا لا يتجاوز العشرات.   

وبحسب الطائفة اليهودية في القاهرة فإن مقبرة اليهود في البساتين هي ثاني أقدم مقبرة يهودية في العالم بعد جبل الزيتون، وفي العام 1987 طالبت الطائفة برئاسة كارمن وأينشتاين وقتها حملة للحفاظ على المقبرة، وترميمها، وتحويلها لأثر. 

ويعد أشهر من دفن في مقابر اليهود يعقوب بن كيرلس، وعائلة موسيري وهي عائلة اقتصادية شهيرة، وأيضًا الفنانة كاميلا.

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بحي البساتين.. تفاصيل مثيرة عن ثاني أقدم مقبرة لليهود في العالم

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