أستاذ لغة عبرية: المواطن الإسرائيلي فقد الثقة في حكومة نتنياهو بعد 7 أكتوبر

أكد الدكتور محمد عبود، أستاذ اللغة العبرية والشؤون الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن إسرائيل بها حوالي 8.5 مليون مستوطن إسرائيلي ينقسمون لعدد من الجماعات القادمة من أوروبا، ويتم تقسيمهم إلى اليهود الغربيين وهو المميزين موجودين في دوائر الحكم العليا، واليهود الشرقيون وهم القادمون من الدول العربية.

أشار خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن هناك عرب 48 ويشكلون حوالي 20% من التجمع الاستيطاني في فلسطين المحتلة.

وأضاف، أن أغلبية السكان أغلبية يهودية والتي تأمن فيها بإقامة دولة يهودية، موضحًا أن اليهودية هي ديانة سماوية ولها احترامها، ولكن مشروع الاستيطان يمثل فرصة الشباب الإسرائيليين لبداية حياتهم بشكل سهل.

المواطن الإسرائيلي لا يؤمن بفكرة التضحية

وتابع: "المواطن الإسرائيلي لا يؤمن بفكرة التضحية من أجل الكيان الصهيوني والمواطن الإسرائيلي فقد الثقة في حكومته بعد أحداث عملية يوم 7 أكتوبر"، مؤكدًا أن إسرائيل تعاني من عدم تجانس تركيبتها السكانية منذ تأسيسها حتى الآن.