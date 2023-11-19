بدءا من الغد .. لقاءات توعوية مكثفة للمرأة والطفل بثقافة الفيوم

ينظم فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المكثفة بدءا من غد الاثنين ولمدة ثلاثة أيام، ضمن الأنشطة التوعوية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، للمرأة والطفل خلال شهر نوڤمبر الحالي.

وفي السياق تقيم المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم، محاضرة بعنوان ''دور المرأة في العملية الانتخابية'' بالمدرسة الفنية للبنات، يشارك بها محمد محمود - محاضر تنمية بشرية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة ''صوتك أمانة" للتوعية بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات، كما يشهد مركز شباب المطور بسنورس، الساعة ١١ صباحا ندوة بعنوان ''خصائص المشاركة السياسية والانتخابية '' بحضور كل من الأديب د.عمر صوفي، والإذاعي د.هادي حسان.

واستمرارا للاحتفال بعيد الطفولة، تنظم مكتبة الفيوم العامة احتفالية تتضمن محاضرة بعنوان ''أطفالنا مستقبلنا'' تقديم مروة محمود- أخصائي ثقافي بالمكتبة، يعقبها ورشة أشغال يدوية تنفيذ فاطمة محمد - مسئول نادي المرأة، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية، وعرض مسرح عرائس، وفقرة اكتشاف مواهب إشراف هناء حسن - أخصائي مكتبة الطفل.

ويتضمن يوم ٢١ نوڤمبر محاضرة بالمكتبة أيضا بعنوان ''العنف الإلكتروني ضد المرأة'' بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تلقيها مروة محمود - أخصائي ثقافي بالمكتبة.

وفي يوم ٢٢ نوڤمبر تشهد مدرسة العبور الإبتدائية بأبشواي احتفالية، تشمل محاضرة بعنوان "تعديل السلوكيات الخاطئة" يلقيها ماجد لطفي مدير بيت ثقافة أبشواي، يليها ورشة رسم حر تدريب الفنان أحمد السيد، هذا إلى جانب مسابقة ثقافية إشراف منال عبد الغني مسئول النشاط.

وبالتعاون مع إدارة طامية التعليمية، تنظم مكتبة الطفل والشباب احتفالية لتكريم الموهوبين الفائزين في المسابقة الفنية التي أقيمت الأسبوعي الماضي، هذا إلى جانب فقرات وعروض فنية متنوعة من تقديم رواد المكتبة وذلك يوم ٢٣ نوڤمبر، في تمام الساعة ١١ صباحا.

تقدم الفعاليات بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي، وينظمها فرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل.