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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. مصطفى خاطر ينتهي من تصوير مسلسل البيت بيتي 2

البيت بيتي
البيت بيتي

ينتهي الفنانان كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر، غدًا الإثنين، من تصوير مشاهدهما في مسلسل «البيت بيتي 2»، والذي سيبدأ عرضه في ديسمبر 2023 على منصة «شاهد».

وصورت أسرة مسلسل «البيت بيتي» الجزء الثاني، آخر مشاهد العمل في أكثر من لوكيشن تصوير، إذ تم بناء ديكور رئيسي كامل للمسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، تحت إشراف المهندس باسل حسام، وجرى تصوير جزء كبير من المسلسل داخله، وتدور أحداث المسلسل في هذا الجزء داخل فندق، على عكس الجزء الأول الذي تم داخل قصر.

وتم تصوير المسلسل في أكثر من لوكيشن، منها “مدينة الإنتاج الإعلامي، منطقة شبرامنت في الجيزة، شوارع بالقاهرة”، كما تم تصوير يومين في “العين السخنة”، وكانت آخر مشاهد تم تصويرها “داخل مقبرة فرعونية حقيقية” تم الاستقرار على إنهاء المشاهد بداخلها.

مسلسل «البيت بيتي» بطولة كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر وميرنا جميل وأحمد بدير وسامي المغاوري ومحمود حافظ وسليمان عيد، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز.

مصطفى خاطر البيت بيتي 2

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