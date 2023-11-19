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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية: غزة تتعرض لإبادة

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت نسرين التميمي رئيس سلطة جودة البيئة الفلسطينية، إن الفلسطينيين يتعرضون الآن لإبادة جماعية في غزة، فـ القطاع كان يعتبر من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، والآن هؤلاء البشر يعانون من نقص كل أساسيات الحياة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة قبل أحدث 7 أكتوبر وقبل الحرب عليه كان يعاني من مشكلات بيئية وصحية نتيجة وقوعه تحت الحصار الإسرائيلي.

حقوق الإنسان 

أوضحت أن القطاع كان يعاني من شح المصادر المائية، وتلوث الهواء، ومن أقل حقوق الإنسان أن يعيش في بيئة نظيفة وصحية، وهذا لم يتوفر لسكان غزة ولا للفلسطينيين في الضفة.

وذكرت أن الفرد في غزة كان يحصل على أقل من 20 لتر مياه في اليوم، والأمم المتحدة قالت إن الحد الأدنى هو 100 لتر للفرد يوميا، فهذه المشكلات البيئية والصحية كانت موجودة قبل الحرب، فما بالك بالوضع الآن وكيف وصلت المستويات الكارثية للوضع، والتي سيمتد تأثيرها لسنوات على شعبنا.
 

الحصار الإسرائيلي المشكلات البيئية تلوث الهواء كثافة سكانية قطاع غزة شاشة القاهرة الإخبارية حقوق الإنسان

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