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باحث في التغيرات المناخية: تحلل الجثث بشوارع غزة يسبب انتشار الأوبئة

صدى البلد

قال الدكتور أحمد القناوي الباحث في التغيرات المناخية، إن استمرار العدوان على قطاع غزة ينذر بتسونامي من الأمراض والأوبئة في القطاع، نتيجة تراجع الرعاية الصحية وتدمير البنية التحتية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو 65% من مضخات مياه الصرف الصحي توقفت عن العمل في غزة نتيجة القصف وتدمير البنية التحتية.

معالجة مياه الصرف

وأوضح أن الفرد في قطاع غزة الأن نصيبه من المياه من 1 إلى 3 لتر يوميا فقط، وهناك 6 محطات من معالجة مياه الصرف عن العمل ما يدفع بنحو 130 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالج إلى مياه البحر المتوسط.

وذكر أن حصار الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات مع انتشار الجثث وعدم دفنها في مدافن صحية وتحللها في الشوارع، ينذر بانتشار أوبئة مثل الكوليرا وانتشار غازات سامة في الهواء.
 

الأمراض والأوبئة الرعاية الصحية التغيرات المناخية البنية التحتية تحلل الجثث شوارع غزة

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