أسعار ومواصفات GS4 موديل 2024 الجديدة كليا في مصر.. صور

تواصل شركة جي ايه سي من تعزيز تواجدها في مصر، بعد أن طرحت نسختها الجديدة كليًا GS4 موديل 2024، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم تقديمها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات وبأسعار رسمية تبدأ من مليون و60 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية واهم مواصفات وتجهيزات السيارة GS4 موديل 2024 المقدمة في مصر.

GS4 موديل 2024 الجديدة في مصر

الابعاد الخارجية وقياسات السيارة GS4 موديل 2024 الجديدة في مصر

الطول الكلي 4545 مم.

العرض الكلي 1856 مم.

الارتفاع الكلي 1668 مم.

طول قاعدة العجلات 2680 مم.

مساحة تخزين خلفية سعة 470 لتر.

خزان وقود 55 لتر.

اطارات قياسها 215/60 R17.

مقصورة تتسع لـ 5 مقاعد.

GS4 موديل 2024 الجديدة في مصر

القدرات الفنية للسيارة GS4 موديل 2024

تعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 168 حصانا، و365 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 نقلات.

GS4 موديل 2024 الجديدة في مصر

تجهيزات السيارة GS4 موديل 2024

تضم السيارة GS4 موديل 2024 شاشه متعدده الوظائف تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن و مكسوه بالجلد، مكيف هواء بمخارج خلفية، كاميرا، حساسات حركة خلفية، وسائد هوائية أمامية للحماية، نظام صوتي ترفيهي مع 4 مكبرات، زجاج ومرايات جانبية كهربائية، نظام التحكم فى نزول المنحدرات، ونظام التعامل مع المرتفعات HHC، بالاضافة إلى فرامل اليد إلكترونيه، وتقنية متابعة ضغط الاطارات، و برنامج التحكم في الثبات.

GS4 موديل 2024 الجديدة في مصر

الاسعار الرسمية للسيارة جي ايه سي GS4 موديل 2024

الفئة الاولى GS GS4 موديل 2024 بسعر مليون و60 الف جنيه.

الفئة الثانية GB GS4 موديل 2024 بسعر مليون و110 الف جنيه.

الفئة الثالثة GE GS4 موديل 2024 بسعر مليون و160 الف جنيه.