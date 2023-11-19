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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأمين العام للمجلس النرويجي: المناطق السكنية في غزة ليست آمنة

غزة
غزة

قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين جان إيجلاند، إن المناطق السكنية في غزة تتعرض للقصف المستمر، ولا مكان آمن في القطاع، وهناك حصار حول غزة، والمساعدات شحيحة، ونشكر مصر على المساعدات التي تدخل عبر رفح، لكن غزة تحتاج مساعدات أكبر.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية أميمة تمام على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنا حاليا في مصر ألتقي السلطات المصرية ونتعاون مع الهلال الأحمر المصري، الذي يقوم بعمل رائع ومستمر عبر معبر رفح، ونعمل على عبور المزيد من الحافلات.

وذكر أن معبر رفح ليس كافيا، ونريد فتح معبر كرم أبو سالم لدخول المزيد من المساعدات لتكفي احتياجات سكان غزة، ولا يمكن الاستمرار في إطلاق النار، يجب وقف إطلاق النار فورا، الضحايا المدنيين في غزة لم يشاركوا في الهجوم الدموي على إسرائيل.

معبر رفح

وأكد أنه من الصعب جدا التواصل مع منظمات الإغاثة في غزة، وأعضاء فريقنا موجودون على الجانب الآخر من معبر رفح، وهناك عدد من الناس محاصرون في الشمال لا يتمكنون من الوصول إلى المساعدات، وهناك آلاف المدنيين قتلوا وأصيبوا، ونحو 700 ألف نازح نحاول أن نوفر لهم مأوى.

وشدد على أن هذا القتل والتهجير في غزة هو اختراق للقانون الدولي وجرائم ضد الإنسانية ويجب محاسبة المسئولين عنها، ونحن نطالب بوقف دائم لإطلاق النار لإنهاء هذه المعاناة والوصول لحل لهذه المشكلة السياسية العميقة.

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