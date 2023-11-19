جيش الاحتلال ينشر فيديو لنفق "مزعوم" تحت مجمع مستشفى الشفاء

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يزعم أنه من داخل نفق مكشوف في مجمع مستشفى الشفاء بمدينة غزة، يظهر نفقًا تحت الأرض يمتد إلى الأسفل من فتحة النفق.

ويبدأ الفيديو المزعوم، الذي تبلغ مدته 3 دقائق و27 ثانية وتم تصويره يوم الجمعة 17 نوفمبر/تشرين الثاني، خارج فتحة النفق ويظهر عدد من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في اللقطة الافتتاحية. ويظهر الفيديو بعد ذلك الجنود وهم يستعدون لإنزال المعدات في البئر لفحص الجزء الداخلي. لا يوجد صوت في جميع أنحاء المقطع.

عندما يتم إنزال الكاميرا في العمود، تظهر مجموعة من السلالم الحلزونية حول عمود مركزي. تبدأ الكاميرا بعد ذلك في التقدم على طول النفق قبل أن تصل إلى منعطف حاد يسارًا. ويبدو أن جدران النفق مصنوعة من ألواح خرسانية رأسية، ولها سقف خرساني مقوس.

بعد المنعطف، يستمر النفق قبل الوصول إلى باب معدني مغلق به ما يبدو أنه نافذة عرض صغيرة. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه لم يفتح الباب بعد لأن الجيش يخشى أن يكون مفخخا. ويقول الجيش الإسرائيلي إن عمود النفق يمتد لمسافة 10 أمتار (ما يزيد قليلاً عن 30 قدمًا) تحت الأرض ويستمر النفق نفسه لمسافة 55 مترًا (180 قدمًا).

وزعم الجيش الإسرائيلي ووكالة الأمن الإسرائيلية في بيان مساء الأحد أن “حماس تستخدم هذا النوع من الأبواب لمنع القوات الإسرائيلية من دخول مراكز القيادة والأصول الموجودة تحت الأرض التابعة لحماس”.

وقد نفت حماس ومسؤولو المستشفى مراراً وتكراراً أن يكون المستشفى مجرد مجمع طبي.

ومنذ أسابيع، قال الجيش الإسرائيلي إن حماس تستخدم أكبر مستشفى في غزة كغطاء لما يسمونه البنية التحتية الإرهابية الموجودة تحته.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري إن حماس لديها مركز قيادة وسيطرة أو مقر تحت المستشفى، وهو ما أصر عليه مسؤولون إسرائيليون كبار آخرون.

ولكن بعد دخول المستشفى نفسه، يتعرض الجيش الإسرائيلي لضغوط هائلة لإثبات تأكيده القديم من خلال وعده بتقديم 'أدلة ملموسة'. إن الكشف عن فتحة النفق والفيديو الخاص بالنفق تحت الأرض هو جزء من محاولة الجيش الإسرائيلي إثبات حجته بأن حماس تستخدم المستشفى لأغراضها الخاصة.

إن قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة عمليته في غزة، ومصداقية إسرائيل، أصبحت على المحك حيث تجاوز عدد القتلى في غزة 12000، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إن إحدى مهامه في غزة هي تدمير حماس، ولكن مع تصاعد الانتقادات الدولية، يتعين على إسرائيل أن تظهر بشكل قاطع أن المنظمة الإرهابية تستخدم المدنيين في غزة والبنية التحتية كغطاء لكي تتمكن إسرائيل من تبرير الحرب المستمرة.