جميل برسوم: ياسمين صبري جمالها غالب على موهبتها

قال الفنان جميل برسوم، إن سلسلة حلقات مسلسل محمد رسول الله من أهم الأدوار التي قدمها وأحبها إلى قلبه.

وأضاف جميل برسوم، خلال حواره مع برنامج "تفاصيل"، المذاع عبر قناة "صدى البلد 2" تقديم نهال طايل، أن الأعمال الدينية مظلومة فى السينما والدراما المصرية.

شخصيات دينية

وطالب الفنان جميل برسوم، باختيار شخصيات دينية مؤثرة لتجسيد سيرتها فى الدراما .

وعن الفنانة ياسمين صبرى قال "جميل برسوم": جمالها غالب موهبتها، والجمال سلاح ذو حدين، والمهم نشوف الصورة، وبالنسبة للفنانة حنان مطاوع، ممثلة موهوبة للغاية وبنت لأبيها.