هاني محمود: استحداث منصب "وكيل الوزارة الدائم" لهذا السبب

قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري سابقًا، ووزير الاتصالات الأسبق، إن الموارد البشرية في الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة تعمل وفق نظام من أفضل الأنظمة في العالم.

وأضاف "محمود"، خلال حواره في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الإجازات خارج العاصمة الإدارية تتطلب العرض على المدير ثم الموارد البشرية ثم انتظار الموافقة، لكن في العاصمة الإدارية بمجرد أن يدخل الموظف على نظام موحد يقدم طلب الإجازة، فيأتي تنبيه لمديره فيدخل على النظام يوافق أو يرفض الإجازة في ثوان معدودة.

لجنة الانتقال للعاصمة

وأوضح أن لجنة الانتقال للعاصمة أنشأت هيكل لكل وزارة، واستحدثت منصب "وكيل الوزارة الدائم"، وهو المنصب الذي يحافظ على الوزارة مع تغير الوزراء والأشخاص، وهذا الشخص يحافظ على استمرارية عمل الوزارة ولا يتغير بتغير الوزير، وتم تطبيق هذا النموذج في كل الوزارات.

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