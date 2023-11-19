عرض رسمي لضم أحمد فتوح من نادي الاتفاق السعودي | تفاصيل

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عن تصريح لـ سمير صلاح وكيل أعمال اللاعب أحمد فتوح، يعلن فيه رغبة نادي الاتفاق السعودي في ضم موكله، بتقديم عرض رسمي للاعب؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأوضح أنه من المقرر إرسال عرض إلى نادي الزمالك خلال الساعات القادمة.

وكتب أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “سمير صلاح وكيل أعمال أحمد فتوح: نادي الاتفاق السعودي يقدم عرضا رسميًا لضم أحمد فتوح في شهر يناير المقبل، وسيتم إرسال العرض إلى النادي خلال الساعات المقبلة”.