إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية مقابل هدف في تصفيات اليورو

أنهى منتخب إسبانيا مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، بانتصار مستحق على ضيفه منتخب جورجيا 3-1، مساء الأحد في الجولة العاشرة "الأخيرة"، ليؤكد بذلك جدارته بالتأهل في صدارة المجموعة الأولى.

وعلى ملعب خوسيه ثوريا في بلد الوليد، انتهت الـ 45 دقيقة الأولى بتعادل إيجابي بهدف في كل شبكة، حيث لم ينتظر الإسبان كثيرا من أجل اكتشاف الطريق نحو شباك الحارس جيورجي مامارداشفيلي، بهدف أول بعد 5 دقائق برأس المدافع روبين لو نورمان.

وجاء الرد السريع من الضيوف بعد 6 دقائق بهدف التعادل بقدم النجم خفيشا كفاراتسخيليا، بعد تمريرة بينية جيورجي شاكفيتادزي، لينفرد بالحارس أوناي سيمون ويضع الكرة يمينه.



ونجحت إسبانيا في استعادة المقدمة مجددا بالدقيقة 55 برأس فيران توريس، قبل أن تنتهي الأمور "إكلينيكيا" بالهدف الثالث بالدقيقة 72 بمساعدة النيران الصديقة بهدف لوكا لوكوشفيلي بالخطأ في مرماه.

وبعد أن انتصر عليه ذهابا في جورجيا بنتيجة كاسحة (1-7)، كرر "الماتادور" انتصاره اليوم، ليختتم مشواره الناجح في التصفيات في الصدارة ب21 نقطة، بينما أنهت جورجيا التصفيات في المركز الرابع ب8 نقاط.

تشكيل إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة جورجيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وجاءت تشكيلة المنتخب الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جايا، مارتينيز، لي نورماند، وكارفاخال.

خط الوسط: جافي، رودريجو، وفابيان رويز.

خط الهجوم: فيران توريس، نيكو ويليامز، وألفارو موراتا.

وعلى الجانب الآخر، يدخل ويلي سانيول، المدير الفني لمنتخب جورجيا، المباراة بكل من:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: أزاروف، لوتشوشفيلي، كاشيا، كفيركفيلا، وكاكبادزي.

خط الوسط: كوتشوراشفيلي، كفيكفيسكيري، وتشاكفيتادزي.

خط الهجوم: ميكاوتادزي، وكفاراتسخيليا.

وكان المنتخب الإسباني حسم عبوره لليورو قبل جولتين، ويستهدف تأمين صدارة الترتيب، التي يعتليها برصيد 18 نقطة حاليا، بينما تأتي جورجيا في المركز الرابع، بـ8 نقاط.