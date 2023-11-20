عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسبانيا تضرب جورجيا بثلاثية مقابل هدف في تصفيات اليورو

منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا

أنهى منتخب إسبانيا مشواره بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا، بانتصار مستحق على ضيفه منتخب جورجيا 3-1، مساء الأحد في الجولة العاشرة "الأخيرة"، ليؤكد بذلك جدارته بالتأهل في صدارة المجموعة الأولى.

وعلى ملعب خوسيه ثوريا في بلد الوليد، انتهت الـ 45 دقيقة الأولى بتعادل إيجابي بهدف في كل شبكة، حيث لم ينتظر الإسبان كثيرا من أجل اكتشاف الطريق نحو شباك الحارس جيورجي مامارداشفيلي، بهدف أول بعد 5 دقائق برأس المدافع روبين لو نورمان.

وجاء الرد السريع من الضيوف بعد 6 دقائق بهدف التعادل بقدم النجم خفيشا كفاراتسخيليا، بعد تمريرة بينية جيورجي شاكفيتادزي، لينفرد بالحارس أوناي سيمون ويضع الكرة يمينه.


ونجحت إسبانيا في استعادة المقدمة مجددا بالدقيقة 55 برأس فيران توريس، قبل أن تنتهي الأمور "إكلينيكيا" بالهدف الثالث بالدقيقة 72 بمساعدة النيران الصديقة بهدف لوكا لوكوشفيلي بالخطأ في مرماه.

وبعد أن انتصر عليه ذهابا في جورجيا بنتيجة كاسحة (1-7)، كرر "الماتادور" انتصاره اليوم، ليختتم مشواره الناجح في التصفيات في الصدارة ب21 نقطة، بينما أنهت جورجيا التصفيات في المركز الرابع ب8 نقاط.

تشكيل إسبانيا

أعلن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، التشكيلة الأساسية لخوض مواجهة جورجيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024.

وجاءت تشكيلة المنتخب الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

خط الدفاع: جايا، مارتينيز، لي نورماند، وكارفاخال.

خط الوسط: جافي، رودريجو، وفابيان رويز.

خط الهجوم: فيران توريس، نيكو ويليامز، وألفارو موراتا.

 

وعلى الجانب الآخر، يدخل ويلي سانيول، المدير الفني لمنتخب جورجيا، المباراة بكل من:

حراسة المرمى: مامارداشفيلي.

خط الدفاع: أزاروف، لوتشوشفيلي، كاشيا، كفيركفيلا، وكاكبادزي.

خط الوسط: كوتشوراشفيلي، كفيكفيسكيري، وتشاكفيتادزي.

خط الهجوم: ميكاوتادزي، وكفاراتسخيليا.

وكان المنتخب الإسباني حسم عبوره لليورو قبل جولتين، ويستهدف تأمين صدارة الترتيب، التي يعتليها برصيد 18 نقطة حاليا، بينما تأتي جورجيا في المركز الرابع، بـ8 نقاط.

منتخب اسبانيا اسبانيا يورو 2024 بطولة الأمم الأوروبية الأمم الأوروبية بلد الوليد المانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

أجواء شتوية بامتياز .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

أنا صح | خالد الغندور: محدش يفتي ويتريق على كلامي تاني

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

موضوعات متعلقة

ماذا فعل إمام عاشور وحسين الشحات في الأهلي بعد استبعادهما من المنتخب؟

ديوكوفيتش يحقق انجازا تاريخيا بعد تتويجه بلقب البطولة الختامية للتنس

فيتوريا يتغزل في الشناوي وتريزيجيه | ماذا قال؟

تصفيات كأس العالم.. الجزائر تفوز على موزمبيق وتتصدر مجموعتها

نيجيريا تواصل السقوط في تصفيات المونديال بالتعادل أمام زيمبابوي

الأول في التاريخ.. لوكاكو يسجل رقما قياسيا لم يحدث من قبل مع بلجيكا

موراتا يقود تشكيل إسبانيا في ختام تصفيات اليورو أمام جورجيا

تصفيات كأس العالم.. أول تعليق من تريزيجيه بعد هدفيه في سيراليون

ترشيحاتنا

محمد عبد المنعم يتوج بذهبية بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة

بدأنا بأفضل صورة.. تعليق مثير من فيتوريا بعد فوز المنتخب

بمدرب من امريكا اللاتينية.. اتحاد جدة يستعد لكأس العالم للأندية

حركة فتح تفجر مفاجأة حول الأهداف الحقيقية للعدوان الإسرائيلي على غزة

تعليق غير متوقع من عمرو أديب على بداية المنتخب بتصفيات كأس العالم

ازمة قلبية.. الموت يفجع نجم ليفربول السابق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقتل السير لي ستاك اعتقالات شملت مصر.. كيف هزت تلك الجريمة الإمبراطورية البريطانية

أعشاب طبيعية لعلاج نزلات البرد و الكحة

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

عمل لحمة العجل بصلصة الفطر

فيديو

قيمته 500 مليون دولار.. أكبر يخت شراعي في العالم يتجه لجيف بيزوس

ثروة بالمليارات في الأراضي الفلسطينية.. هل تسعى إسرائيل للسيطرة عليها بدعم أمريكي؟

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ