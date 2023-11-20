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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عبر مصر.. روسيا تعلن وصول 117 مواطنا لموسكو تم إجلائهم من غزة

إجلاء المواطنين الروس
إجلاء المواطنين الروس من غزة

أفادت وكالة تاس الروسية، اليوم الإثنين، أن المواطنين الروس الذين تم إجلائهم من قطاع غزة في وقت سابق إلى القاهرة، وصولوا إلى روسيا.

 

وأضافت الوكالة، أن طائرة تابعة لوزراء الطوارئ الروسية من طراز Il-76 قادمة من القاهرة هبطت في مطار دوموديدوفو بموسكو. 

 

ووفقا لوكالة تاس، كان على متن الطائرة 117 روسيا تم إجلائهم من قطاع غزة عبر معبر رفح إلى مصر، وكان برفقتهم أطباء من وزارة الطوارئ الروسية وعلماء نفس.

 

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، أن 120 شخصا من المواطنين الروس خرجوا من قطاع غزة في طريقهم إلى العاصمة موسكو.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، إن طائرة تابعة للوزارة ستنقل من القاهرة مجموعة جديدة من المواطنين الروس وأفراد عائلاتهم بعد أن تم إجلائهم من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء في بيان للوزارة: "ستقوم طائرة خاصة تابعة للوزارة بنقل  120 مواطنا آخر إلى موسكو وهم من مواطني روسيا وأفراد عائلاتهم الذين تم إجلاؤهم من منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

وأضافت: في الوقت الحالي، تم تشكيل مجموعة المواطنين المذكورة وهم يتجهون بالفعل إلى مطار القاهرة لمواصلة الرحلة إلى موسكو".

وتابعت: في القاهرة، يقدم الجانب الروسي المساعدة الطبية والنفسية للمواطنين المذكورين، ويقدمون الطعام والماء، ويساعدونهم في تنظيم الأعمال الورقية اللازمة، ويولون اهتماما خاصا للأطفال".

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غزة روسيا القاهرة قطاع غزة وزراء الطوارئ الروسية مطار دوموديدوفو بموسكو موسكو معبر رفح مصر

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