رجل ضمن أجمل 20 سيدة في الكون.. كيف حدث ذلك

توجت شينيس بالاسيوس من نيكاراجوا بلقب ملكة جمال الكون في حفل أقيم في السلفادور قبل أيام، لكن رغم ذلك فإن المسابقة تضمنت هذا العام منافسة رجلين ضمن المتسابقات.

فازت «شينيس بالاسيوس»، بلقب ملكة جمال الكون في المسابقة العالمية، وتم اختيار الوصيفة الأولى، أنطونيا بورسيلد من تايلاند، وفي المركز الثاني، تليها مورايا ويلسون من أستراليا.

لكن الغريب هذا العام هو تغيير الشركة المنظمة للمسابقة للقواعد الثابتة لتشمل مشاركة المتزوجات والأمهات، بهدف جعل المسابقة أكثر شمولية.

وشاركت هذا العام متسابقتين متحولتين جنسياً، وهما «ريكي كولي» من هولندا و «مارين ماتشيتي» من البرتغال. وقد تأهلت ماتشيتي ضمن أفضل 20 مرشحة للتصفيات النهائية.

تمثل التنوع والشمولية أيضًا في مشاركة «إيريكا روبن»، أول امرأة تمثل باكستان في المسابقة، وقد ارتدت "البوركيني" الوردي خلال فعالية ملابس السباحة في العرض.

وفي إطار التنوع المستمر في المسابقة، أصبحت جين ديبيكا جاريت من نيبال أول عارضة أزياء ذات حجم زائد تتنافس على لقب ملكة جمال الكون، وبحسب المسؤولون: “هذه المشاركات التاريخية فرصة لتسليط الضوء على تنوع الجمال وتعدد الثقافات في العالم”.

يذكر أن ملكة جمال الون لعام 2023، تبلغ من العمر 23 عاما وتدير مؤسسة خيرية لجمع الأموال للتخفيف من آثار الكوارث الطبيعية في وطنها، وتوفير الدعم والمساعدة للمناطق التي تضررت جراء الفيضانات والزلازل والأعاصير.