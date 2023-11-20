شاهد.. صفات مدهشة لأصحاب حرف الراء.. وطرق سعادتهم في الحياة

“كل إنسان له من اسمه نصيب، والأحرف اللي في اسمه لها طاقة، والأسماء لها دور كبير في حياتنا، زي ما يقال في الشعبي ”الإنسان يرث من اسمه" هذا ما أكد عليه خبير الأبراج، رئيف رأفت.

كشف رئيف رأفت في ندوة له بموقع “صدى البلد” عن صفات من يحملون حرف الراء في أسمائهم، قائلًا: “حرف الراء حرف طبعه مائي، زي السرطان والعقرب والحوت، وبرجه المشتري، يعطيه الفرح والمرح، مثل: رامز ورباب، وصاحبه نشيط وزنان، واللي ما بيسمعش كلامه بيزن عليه، ومسيطر، وفوضوي وعنده حاسة ساسة، وعنيد لكن بيعرف قيمة الأشياء”.

صفات أصحاب حرف الراء

تابع خبير الأبرج في حديثه عن صفات من يكون في اسمه حرف راء: “عنده نبوغ وذكي، وتبع احساسه دائمًا، مشاكس، ولديه قوة إدارة وتصميم وجرأة، يرفض الاستسلام ويحب المديح، صعب الاقتناع، اجتماعي ومحبوب، مزعج في بعض الوقت، هو بالنسبة للحب محب جدًا ومحبوب، عنده رأى، عنده حنان ومرهف الحس، عيوبه: غيور وحساس، وعصبي ومزاجي وانطوائى ومتررد وعنده حب الامتلاك”.

نبه: “عنصره مائي، لو بيته على البحر أفيد له، والعقيق البحري حجره المناسب، والأيام الحلوة له الخميس والثلاثاء و 1 و 7 و 9 و17 و 21 و 26 و 28 في الشهر عمومًا، أما الأيام الغير مناسبة له: ”الأربعاء والأحد” 3 و 14 و 15 و 13 و 22 في الشهر".

وعن من يتوافق معه ومن لا يتوافق، بين: “الأحرف اللي توافق مع الراء: الباء والياء والصاد والتاء والألف والأحرف التي لا تتوفق مع حرف الراء: الضاد والعين والحاء والجيم والخاء والميم”.

وبالنسبة للألوان نوه: التي تناسبه: “الأسود، الأخضر، الأحمر، السماوي، الأبيض” والألوان التي لا تناسبه: “الرمادي، البني، الأصفر، البرتقالي”.

واختتم: “أكثر أسماء الله الحسني التي يفضل الدعاء بها أكثر: ”الرزاق والرؤوف والرحمن".