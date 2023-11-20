عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل اللازانيا زي المحلات

صدى البلد

تعد اللازانيا من الأكلات السهلة غير المألوفة بشكل كبير، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل اللازانيا.

المقادير 

½ كيلو لازانيا. 3 أكواب طماطم مفرومة ناعمًا. ½ كيلو لحم مفروم. بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا. ½ كوب جبنة موتزاريلا مبشورة. 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة. ½ ملعقة صغيرة البهارات السبعة. ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

البشاميل
4 أكواب حليب. ¼ كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة. ¼ كوب دقيق. ملح وفلفل أسود حسب الرغبة. رشة جوزة الطيب.

طريقة التحضير

أضيفي الدقيق في كوب من الحليب، وقلبي جيدًا حتى يذوب الدقيق تمامًا.  
على نار متوسطة، ذوّبي الزبدة، ثم أضيفي الحليب، وكوب الحليب بالدقيق والملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب، وقلبي باستمرار حتى يغلي الخليط ويغلظ قليلًا.  
على نار متوسطة، سخني الزيت، ثم أضيفي البصل، وقلبيه لمدة دقيقتين.  
أضيفي اللحم والملح والفلفل الأسود والبهارات، وقلبيه حتى يُصبح بني اللون.  
غطي القدر، واتركيه على نار هادئة جدًا لمدة 25 دقيقة.  
أضيفي الطماطم المفرومة، واتركي الخليط على النار حتى يغلي.  
غطي القدر، واتركي اللحم على نار هادئة لمدة 15 دقيقة، ثم ارفعيه من على النار، واتركيه جانبًا.  
سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.  
ادهني صينية بايركس بالزبدة، ثم ضعي طبقة من اللازانيا، ثم طبقة من اللحم، ثم طبقة من البشاميل. ضعي طبقة من اللازانيا، ثم اللحم، ثم البشاميل، ثم اللازانيا.  
صبي باقي البشاميل فوق الطبقة الأخيرة من اللازانيا، ثم رشي الجبنة الموتزاريلا على الوجه.  
ضعي الصينية في الفرن لمدة 40 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.

 

طريقة عمل اللازانيا عمل اللازانيا جبنة موتزاريلا البشاميل اللازانيا اللحم لحم مفروم لازانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

«الصليبي الثالث» يطارده| رعب في الأهلي من تجدد إصابة أكرم توفيق.. ماذا حدث؟!

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

ترشيحاتنا

وزير التعليم: الثانوية العامة الجديدة ستهتم بريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي في مقرراتها

يونيسف: مطلوب وقف إطلاق النار في غزة فورا لإيصال المساعدات ودعم الأطفال

الساعات الأخيرة|البترول تحذر من مضاعفة فاتورة الغاز المنزلي.. تفاصيل

بيان عاجل من الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في غزة

لهذا السبب.. ارتفاع قياسي بأسعار السكر عالميا

رئيس الاتحاد الإفريقي: لا عذر لإسرائيل في قصف غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل اللازانيا زي المحلات

لن تتخيلوا شكل نجوي ابراهيم بعد اصابتها بالسرطان

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

شاهد تطورات العروسة باربي.. تمارس حياة الأمومة مع أطفالها

فيديو

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ