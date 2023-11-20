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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احترسوا.. طبيب يفجر مفاجأة عن الإصابة بمتحور فيروس كورونا

صدى البلد

مع بداية فصل الشتاء وبرودة المناخ تكثر الأمراض والفيروسات، فلا يوجد بيت خالي من مريض بأعراض قد تكون فيروس كورونا وقد تكون انفلونزا موسمية، وبين هذا وذاك لابد من اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة.

وأكد الدكتور أيمن السيد سالم، استاذ الأمراض الصدرية ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، على ظهور متحور جديد لفيروس كورونا، وأنه منتشر كثيرا بين الكبار أكثر من الأطفال.


وأوضح الدكتور أيمن سالم أن أعراض متحور كورونا الجديد هي نفس أعراض الفيروس الاصلي من رشح وزكام وحرقان في الحلق وحرارة والم في العضلات وإرهاق عام وصداع، ويؤثر على الجهاز الهضمي ويسبب اسهال.

وأشار الدكتور أيمن سالم، إلى أن فيروس كورونا أصبحت متحوراته تظهر كل شهر تقريبا، وخطورة هذا الفيروس تكمن في سرعة انتشاره، وسرعة انتقاله من شخص الي اخر بصورة كبيرة للغاية.

واكد  ايمن سالم أن العلاج من هذا المتحور يشمل تناول مضاد للفيروسات على هيئة أقراص بحيث يتم تناوله في أول خمسة أيام من الاصابة، ويحقق نتائج ممتازة بجانب تناول المضادات الحيوية التي تقاوم فيروس كورونا.

وأكد الدكتور أيمن سالم أنه بمجرد ارتفاع درجات حرارة، الجسم بشكل مبالغ به عند الكبار يجب العمل على خفض حرارة الجسم بالكمادات أولا ثم تناول خافض الحرارة والذهاب على الفور الي الطبيب المختص لتناول العلاج المناسب حتى لا تتدهور الحالة.

وشدد الدكتور ايمن سالم على ضرورة مكوث اي مريض في المنزل فور ظهور الأعراض عليه، ولابد أن يلزم الفراش فالراحة مطلوبة أيضا للعلاج، وحتى لا ينقل العدوى لدى المحيطين به.

وأوضح الدكتور أيمن سالم أنه بالنسبة للتطعيم الموسمي الخاص بالانفلونزا فأنه غير مؤثر على فيروس كورونا أو متحوراته، لافتا الي أن فيروس كورونا لم يتركنا بعد بل متواجد بصفة مستمرة طوال العام وينشط بشكل كبير في فصل الشتاء مع برودة الطقس.

واوصى الدكتور أيمن سالم بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كتهوية المنازل بإستمرار والحرص على النظافة وتطهير الاسطح، والحرص على ارتداء الكمامة في التجمعات والاماكن المغلقة على أن يتم خلعها لدقائق معدودة كل نصف ساعة، ويجب غسل اليدين باستمرار وتطهيرها بالكحول الطبي.

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