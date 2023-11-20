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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جوع وتقلصات.. أعراض وأسباب إصابة أطفالك بالديدان الشريطية

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري منشورا عن الديدان الشريطية، للتحذير من خطورتها وللتوعية بشأن كيفية تجنبها.

وقالت نوح في منشورها: “لما تطبخي لحوم لابد من تسويتها جيدا ولابد من الطهي جيدا جدا حتي نتجنب الدودة”.

وأضافت: "الدودة الشريطية واسمها العلمي تينيا ساجناتا وهي دودة تنتقل لجسم الانسان من الابقار المصابة بها، وتسكن في امعاء الانسان و يمكن ان يصل طولها الى مترين  .

وأشارت إلى أن الديدان الشريطية، نوعين تصيب الانسان وتعيش داخل امعائه الدقيقة ويسببان له ضعفا عاما ، وهما تينيا سوليوم وتينيا ساجناتا.

والدودتان لا يصيبان الانسان مباشرة  لكن عن طريق تناوله لبعض اللحوم الغير مطبوخة جيدا أو من مكان مش مضمونة.

تينيا سوليوم تصيب الانسان اذا تناول لحم الخنزير المصابة بالاطوار المعدية للدودة ، وهذا النوع من الديدان يمكن مش شائع لاننا الحمد لله مش بناكل خنزير.

اما تينيا ساجناتا فموجودة ووارد الإصابة بها لانها تنتقل عن طريق تناول الانسان للحوم الابقار المصابة بالطور المعدي للدودة .

الاعراض الممكن ظهورها اذا اصيب الانسان بهذه الديدان :

1- الجوع الشديد لانها تمتص الغذاء المهضوم من امعاء الانسان قبل ان يستفيد منه ( لهذا يكون دوما في حالة جوع )

2 - الضعف الشديد

3- براز مصحوب بالدم احيانا

4- تقلصات والام في البطن

لتفادي الإصابة يفضل شراء لحوم سليمة والطهي الجيد جدا والنظافة العامة مع العلاج وقت الاصابة عن طريق زيارة طبيب بشري مختص للعلاج.

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