تنمية دعم الوعي الوطني والولاء والانتماء بين طلبة سيناء

افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم مبادرة دعم الوعي الوطني وتنمية الولاء والانتماء والتي نظمها توجيه عام التربية الإجتماعية، تحت إشراف حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ، ويستمر تنفيذ المبادرة حتى يوم الخميس الموافق ٣٠ نوفمبر تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

الإستحقاق الإنتخابي



وتحدث وكيل الوزارة، بكلمة تحدث فيها عن المشاركة الفعالة لجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة في عملية الإستحقاق الإنتخابي، وذلك رداً للجميل للدولة المصرية لما قدمه أبنائها من الجيش والشرطة من تضحيات للقضاء على الإرهاب ورجوع الأمن والأمان للمحافظة واستقرار الأحوال بها ، كم تحدث عن المشاريع العملاقة التي حدثت في مصر وفي المحافظة ، وإقامة المدارس الجديدة بنوعيات تعليم مختلفة مثل المدرسة متعددة المراحل ، ومدرسة المتفوقين ، والمدرسة اليابانية .

وأضافت حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ، أن المبادرة تشمل عمل لقاءات توعوية داخل المجتمع المدرسي ويشارك فيها أعضاء مجالس الأمناء بالمدارس والإدارات التعليمية لتنمية قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب ، وإقامة ورش عمل عن لائحة الانضباط المدرسي وكيفية تطبيقها .