عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنمية دعم الوعي الوطني والولاء والانتماء بين طلبة سيناء

اجتماع لدعم الوعي
اجتماع لدعم الوعي بتعليم سيناء

افتتح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم مبادرة  دعم الوعي الوطني وتنمية الولاء والانتماء والتي نظمها توجيه عام التربية الإجتماعية، تحت إشراف حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ، ويستمر تنفيذ  المبادرة حتى يوم الخميس الموافق ٣٠ نوفمبر تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء. 

 

الإستحقاق الإنتخابي


وتحدث وكيل الوزارة، بكلمة تحدث فيها عن المشاركة الفعالة لجميع العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة في عملية الإستحقاق الإنتخابي، وذلك رداً للجميل للدولة المصرية لما قدمه أبنائها من الجيش والشرطة من تضحيات للقضاء على الإرهاب ورجوع الأمن والأمان للمحافظة واستقرار الأحوال بها ، كم تحدث عن المشاريع العملاقة التي حدثت في مصر وفي المحافظة ، وإقامة المدارس الجديدة بنوعيات تعليم مختلفة مثل المدرسة متعددة المراحل ، ومدرسة المتفوقين ، والمدرسة اليابانية .

وأضافت حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية ، أن المبادرة تشمل عمل لقاءات توعوية داخل المجتمع المدرسي ويشارك فيها أعضاء مجالس الأمناء بالمدارس والإدارات التعليمية لتنمية قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب ، وإقامة ورش عمل عن لائحة الانضباط المدرسي وكيفية تطبيقها .

txt

هطول أمطار على مناطق في شمال سيناء

سيناء الإستحقاق الانتخابى مبادرة طلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصرف شجاع لـ محمد عبد المنعم مع صلاح بعد اقتحام الجمهور الملعب| شاهد

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

تعطيل الدراسة بهذه المحافظات| تحذيرات عاجلة: أمطار تصل للسيول.. وتعليمات طارئة للمارة والسائقين

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

طلب عاجل للسعودية وعمان وإيران.. اليابان تكشف آخر تطورات أزمة السفينة المختطفة

ترشيحاتنا

بعد زيارة رئيسته لمصر.. الاتحاد الأوروبي يستعد للموافقة على استمرار المساعدات لفلسطين

وصول الطائرة السعودية الـ 15 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

رياح وأمطار وغيوم وبرودة .. الاضطرابات الجوية تصل إلى القاهرة

الأونروا تحذر: الوضع في الملاجئ صادم بسبب الأمطار الغزيرة بغزة

أول قرار من اتحاد الكرة بعد فوز منتخب مصر على سيراليون

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لمصير أموال التصالح في مخالفات البناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ44 .... أسرار غير متوقعة وراء أناقة هند صبري

تصدرت التريند.. شاهد حنان مطاوع بإطلالات تشعل السوشيال ميديا

مش هتصدق شكلها .. نرمين الفقى تصدم متابعيها في أحدث ظهور لها

قميص نادين نجيم يثير ضجة | لن تتوقع سعره

فيديو

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

انقلاب شخصيات بارزة أمريكية على جون بايدن لهذا السبب | فيديوجراف

اختفاء ابن الرئيس الإسرائيلي في غزة.. هل مات أم وقع في الأسر؟ «فيديوجراف»

لاقت رواجًا كبيرًا| رجل أعمال صيني يقدم خدمة تمزيق صور زفاف المطلقين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ