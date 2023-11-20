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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هطول أمطار على مناطق في شمال سيناء

سحب مياه الأمطار
سحب مياه الأمطار التي تجمعت في الشوارع بمدن سيناء

شهدت مراكز ومدن بمحافظة شمال سيناء،  لليوم الثاني على التوالي، هطول أمطار مصحوبة  بهبوب رياح باردة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة .مما أثر على الحركة التجارية بالأسواق، وتعطل الدراسة بالمدارس. 

حيث هطلت الامطار على المدن الساحلية خاصة مدينة العريش العاصمة.. ولم تؤثر الأمطار على حركة المواطنين أثناء ذهابهم إلى مقار للعمل أو الخروج إلى الأسواق ، وقد أدى هطول امطار متوسطة ،  إلى تجمع مياه الأمطار  في المناطق المنخفض وغرق بعض  الشوارع  خاصة  في المدن  .


رفع حالة الاستعداد:

وأعطى اللواء خالد عزيز رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء تعليماته ،للمهندس  مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع شمال سيناء  برفع حالة الاستعداد القصوى بمنطقة العريش وذلك للتعامل مع  الأماكن التي تجمعت فيها مياه الأمطار  في ظل  عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية وخرائط الطقس .
 ومن جانبه.. تفقد اللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مجلس مدينة العريش، غرف تصريف الأمطار داخل مدينة العريش، بشارع ٢٣ يوليو، ومحور الفاتح، وشارع المستشفى، ومحور أسيوط وشارع جسر الوادي،  وتمت مراجعة أماكن تجمع المياه بسبب شدة الأمطار، التي تتعرض لها المحافظة، وذلك بناء على توجيهات، محافظ شمال سيناء بشأن متابعة آخر تطورات تغيرات الطقس بمدينة العريش.

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تعطيل الدراسة في مدارس شمال سيناء غدا بسبب الأمطار

سيناء امطار مناطق رياح مياة

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