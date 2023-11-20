عاجل| عبور شاحنتي وقود لغزة من معبر رفح

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد، عبور شاحنتي وقود إلى قطاع غزة من معبر رفح ليصل العدد الإجمالي إلى 9 شاحنات.

و قالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، إن هناك شهداء وجرحى في قصف طائرات الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ومنذ وقت قليل، كشف المدير العام للمستشفيات في غزة ، محمد زقوت، عن أخر تطورات الأوضاع؛ مشيرا إلى أن الاحتلال يقوم بعملية إعدام مباشر للجرحى والمرضى في مستشفيات القطاع.



ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، قال زقوت إنه في مجمع الشفاء هناك 260 جريحا يموت واحد منهم كل يوم.

كما أشار إلى أن هناك آلاف النازحين و200 من الكادر الطبي داخل المستشفى الإندونيسي.

وأكد مدير عام مستشفيات غزة أن الاحتلال أنهك المستشفيات في شمال قطاع غزة وفي جنوبه.

وأضاف أن أي قذيفة يطلقها الاحتلال ستوقع شهداء بسبب ازدحام المستشفيات.

وتابع: "طلبنا من منظمة الصحة العالمية إخلاء المرضى ولم يتجاوب الاحتلال".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد 12 من الجرحى والمرافقين جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة.