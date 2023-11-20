حزب الله يعلن استهداف مركز قيادة للجيش الإسرائيلي بعدة صواريخ

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف أحد مراكز القيادة للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، وذلك بـ4 صواريخ.

وأصدر "حزب الله" بيانًا جاء فيه: "استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (‌‎8:00‌‏) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 ثكنة برانيت مركز ‏قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان من العيار الثقيل وتمت إصابتها إصابةً مباشرة".

واضاف البيان :"هاجم مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مجدداً عند الساعة (8:20) من صباح يوم الاثنين 20-11-2023 موقع ثكنة ‏برانيت مركز قيادة الفرقة 91 بصاروخي بركان".

وجاء ذلك في ضوء التصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل بسبب ما يشهده قطاع غزة من قصف إسرائيلي مستمر منذ هجمات 7 أكتوبر.