عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 1847 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

الملصق
الملصق

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1847 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

 

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

 

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.
 

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 50 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 703 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

الادارة العامة للمرور الدراجات النارية الكثافات المرورية المنتهية التراخيص تركيب الملصق الالكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

محمد صلاح: تريزيجيه أفضل من مرموش.. والشناوي أنقذ المنتخب

مفيش مدارس وأمطار تصل لحد السيول بهذه المحافظات| مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة .. موديست يطالب بفسخ عقده مع الأهلي

اشتغل في الأهلي.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية عن مدرب الزمالك الجديد

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

سرقة حسابك البنكي وصورك وبياناتك.. تحذير عاجل من جوجل بعدم تحميل أي تطبيق

وداعًا أزمة السكر|الحكومة تعلن الموعد النهائي لتراجع الأسعار رسميًا بعد وصوله 50 جنيهًا

ترشيحاتنا

انفوجراف.. المصادر الرئيسة لتدفق النقد الأجنبي في مصر

القاهرة الإخبارية: وصول ولي عهد الأردن إلى مطار العريش

إيلون ماسك يعلن الحرب بسبب اليهود .. ما القصة ؟

رجل ضمن أجمل 20 سيدة في الكون.. كيف حدث ذلك

كاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل من شاومي للشباب

من الأردن.. وصول أول مستشفى ميداني إلى غزة منذ بدء عدوان الاحتلال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف معلومات خطيرة عن تناول الموز يوميا

ساعة عمرو دياب في دبي تثير الجدل.. سعرها خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان إليسا في الرياض.. شاهد

"مش عارفة أمشي".. تفاصيل إصابة نجلاء بدر بمرض في قدميها

فيديو

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

تعطيل الدراسة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. ماذا سيحدث ؟

عمرها 20 عاما.. الأمريكيون يروجون رسالة قديمة لأسامة بن لادن ويتعاطفون معها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ