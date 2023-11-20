انتشال جثة شاب والبحث عن طفل في غرق سيارة بترعة المريوطية.. صور

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب من ترعة المريوطية بعد سقوط سيارته بها وتجري عمليات البحث عن جثة طفل كان برفقته.

واستعانت قوات الدفاع المدني بمعدات مجلس مدينة أبو النمرس لانتشال السيارة من الترعة.

وأفادت التحريات أن الشاب المتوفى يدعى "مصطفى. ه." طالب مقيم حلوان عمره 27 سنة، فارق الحياة إثر إصابته بإسفكسيا الغرق، وتواصل الفرق عمليات البحث والتمشيط لمجرى الترعة بحثًا عن جثة طفل وسط انتشار رجال الشرطة.

تلقى اللواء عبد الرحمن سكر مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث نطاق مركز أبو النمرس.

ودفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية ومسؤولي مجلس المدينة.

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