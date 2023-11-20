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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس زراعة البرلمان: لن نصمت على سوء أوضاع الجمعيات الزراعية

النائب هشام الحصرى،
النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة

انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، سوء أوضاع الجمعيات الزراعية، قائلا،: البقاء لله في الجمعيات الزراعية ".


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، من بينها طلب إحاطة مقدم من النائبة راوية مختار، بشأن المعوقات والتحديات التى تواجه الزراعة عند التعامل مع الجمعيات الزراعية بدورها في محافظة البحيرة.


وأضاف الحصرى، للأسف الشديد، لم يعد هناك أى نشاط للجمعيات الزراعية علي أرض الواقع، سوى إجراء الانتخابات وانتخاب أعضائها فقط، وتولي المناصب.


وتابع الحصرى، موجها اللوم لمسئولي الجمعيات،: لا يجوز الاستمرار في هذا النهج بالجمعيات الزراعية، فالمرحلة الحالية تتطلب دورا وتفاعلا من الجمعيات الزراعية لتلبية احتياجات المزارعين في ظل استراتيجية الدولة واهتمام القيادة السياسية بالفلاح المصرى وقطاع الزراعة بشكل عام.

 

وأضاف النائب هشام الحصرى، لن نصمت أمام سوء أوضاعها، وأطالب الحكومة بتقديم رؤية واضحة لتطوير الجمعيات حتى تصبح بيت الفلاح، بشكل حقيقي، وتتولي القيام بدورها في توفير مستلزمات الإنتاج من مبيدات وتقاوى وغيرها وكذلك تتولي تسويق المحاصيل، وتقديم كافة الخدمات للفلاح المصرى.


وتابع، أن من المنتظر وصول قانونى الزراعة والتعاونيات الزراعية من الحكومة قريبا، ما سيكون فرصة لتفعيل دور الجمعيات الزراعية في الفترة المقبلة.


و ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمد الطوخي القصبي، بشأن التقاعس في رفع مخلفات تطهير ترعة الإسماعلية بمركز الخانكة محافظة القليوبية، و طلب الإحاطة المقدم من  النائب عبدالباقي تركيا، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد كوبري عزبة فودة حبيب الواقع على مصرف سنتيماي عند الكيلو 4700 بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية نظراً لتهالكه مما يشكل خطراً على حياة الأهالي.
كما ناقشت  طلب الإحاطة المقدم من  النائبة سناء أنور برغش، بشأن المطالبة برفع نواتج تطهير بعض ترع مركز دمنهور محافظة البحيرة لتسهيل الحركة المرورية وحفاظا على البيئة.

وناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب بلال النحال، بشأن التقاعس في إنهاء الاعمال الجارية على طريق المروحة والخاصة بمصرف كوم المدينة مركز المحمودية محافظة البحيرة، و طلب الإحاطة المقدم من  النائبة نرمين بدراوي، بشأن عدم وصول مياه الري للمزارعين بالمشروع الغربي وبفرع كامل بزمام قرية شبرامنت مركز أبو النمرس، محافظة الجيزة، مما أضر بالإنتاجية الزراعية لمساحة 2000 فدان، و طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب عماد الدرجلى، بشأن عدم قيام مديرية الري بالجيزة بتطهير الترع التي تقع داخل مركزي البدرشين والعياط بشكل دوري.
 

الجمعيات الزراعية المزارعين التعاونيات الزراعية الزراعة مجلس النواب

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